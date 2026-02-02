En medio de los rumores: ¿está preparado el Valle de Uco para recibir una planta de reciclaje?

En los últimos días comenzó a circular con fuerza, luego de una publicación de Diario NDI, la posibilidad de que el Valle de Uco reciba una inversión ambiental de gran envergadura, vinculada al tratamiento de residuos sólidos urbanos, la educación ambiental y el uso de energías renovables.

La sola mención del proyecto despertó entusiasmo, pero también interrogantes legítimos. La pregunta que muchos empiezan a hacerse no es si el proyecto sería positivo —algo en lo que parece haber amplio consenso— sino si la región está preparada para dar un salto de esta magnitud.

Un problema que ya no admite parches

El crecimiento poblacional, el aumento del consumo y la falta de soluciones estructurales han puesto en evidencia que el sistema actual de gestión de residuos del Valle de Uco está al límite.

El caso del depósito de residuos de San Carlos, conocido como Coince, es el ejemplo más citado cuando se habla de impacto ambiental negativo, riesgo sanitario y pasivos acumulados.

Desde hace años, distintos sectores advierten que seguir postergando decisiones de fondo solo profundiza el problema.



En ese contexto, la idea de una planta de reciclaje moderna aparece como una posible respuesta. Pero también como un desafío.

Tecnología, escala y consenso social

Según la información a la que accedió Diario NDI, el proyecto en análisis incluiría:

• Un predio de gran extensión (cercano a las 50 hectáreas).

• Tecnología de última generación para tratamiento y reciclaje de RSU.

• Un centro ambiental con foco educativo.

• Un parque solar para abastecer parte de la operación.

Este tipo de desarrollos, habituales en regiones más avanzadas en materia ambiental, requieren algo más que inversión económica: necesitan planificación, controles, transparencia y, sobre todo, consenso social.

Algunos actores locales se preguntan:

• ¿Está el Valle de Uco preparado para integrar un proyecto de esta escala?

• ¿Existen los marcos técnicos e institucionales adecuados?

• ¿Habrá participación real de la comunidad y las escuelas?

Son preguntas válidas, que no buscan frenar iniciativas, sino garantizar que se hagan bien.

Una oportunidad que también interpela

Lejos de ser un obstáculo, este debate puede convertirse en una oportunidad. Especialistas en ambiente coinciden en que los grandes proyectos ambientales funcionan cuando la comunidad los entiende y los hace propios.

Un centro ambiental abierto, visitas educativas, información clara y participación ciudadana podrían transformar una obra de infraestructura en un cambio cultural profundo para el Valle de Uco.

¿El momento es ahora?

Tal vez la pregunta no sea si el Valle de Uco está preparado, sino si puede darse el lujo de no avanzar.

El impacto ambiental de los residuos es una realidad cotidiana, y las soluciones parciales ya demostraron sus límites.

Si finalmente este proyecto avanza —como muchos creen— el debate que hoy comienza podría ser el primer paso hacia una nueva etapa en la relación del Valle de Uco con su ambiente.

Porque a veces, las grandes transformaciones empiezan así: con rumores, preguntas incómodas… y la necesidad urgente de hacer las cosas de otra manera.