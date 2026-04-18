En medio de las tensiones en Medio Oriente, Javier Milei partió rumbo a Israel: los motivos

En medio del conflicto bélico en Medio Oriente, este sábado el presidente Javier Milei partió rumbo a Israel, en lo que será su tercera visita oficial a dicho país. De acuerdo a fuentes oficiales, el mandatario tiene una agenda que incluye reuniones con autoridades, actividades institucionales y la participación en actos por el Día de la Independencia.

La delegación está integrada por Karina Milei, junto al canciller Pablo Quirno y al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. El arribo está previsto para el domingo a las 9.30 (hora local) a bordo del avión presidencial ARG01, que despegó de territorio argentino a las 11 de este sábado.

Una hora después de su llegada, Milei visitará el Muro de los Lamentos, una práctica habitual cada vez que se encuentra por aquellas latitudes. Más tarde, a las 17.30, mantendrá un encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, instancia en la que podrían anunciarse acuerdos conjuntos y el vuelo inaugural de la aerolínea El Al. En paralelo, el canciller Quirno se reunirá con su par Gideon Sa’ar.

Durante la noche, Milei asistirá a la pregrabación de la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, actividad a la que fue invitado por Netanyahu y que también contará con la participación de Donald Trump.

El lunes, el Presidente será distinguido con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan, donde además brindará una exposición. Ese mismo día, a las 15.30, se reunirá con el presidente israelí Isaac Herzog.

La agenda incluye también una visita a la Yeshivá Hebron, donde recibirá una distinción académica, y un recorrido por la Iglesia del Santo Sepulcro. Antes de regresar, el mandatario mantendrá encuentros con rabinos y participará de actividades oficiales, con partida prevista para las 23.30 del lunes y arribo a la Argentina durante la mañana del miércoles.

Expectativa por el traslado de la embajada argentina

Más allá de lo que indica la agenda oficial, en el plano internacional hay expectativas puestas en un posible avance en el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, lo que tendría un alto impacto diplomático.

La medida, adelantada por el propio Milei, implicaría reconocer a esa ciudad como capital de Israel, en línea con lo ya realizado por países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

En ese sentido, fuentes vinculadas a Milei sostienen que el Presidente ha mantenido conversaciones con el embajador argentino Axel Wahnish para ultimar los detalles del traslado, que todavía no tiene fecha definida..

En línea con esta postura diplomática, tiempo atrás Milei había brindado una entrevista a un medio israelí en el que expuso que “Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén. Y esa es una decisión tomada, es una cuestión de instrumentación. Pero nosotros vamos a llevar la embajada allí. No sé cuándo ocurrirá. El tiempo de Dios. Lo que sí le puedo decir es que tengo la convicción de hacerlo”.