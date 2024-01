En medio de las críticas y los embates de Javier Milei, Lali Espósito tomó una tajante decisión sobre su futuro

En medio de la polémica generada por el cruce entre el presidente Javier Milei y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, donde el mandatario puso de ejemplo a Lali Espósito por el malgasto de los fondos públicos de la provincia, la propia artista salió a sus redes sociales a acallar las críticas.

En su cuenta de X (antes Twitter), la cantante publicó dos mensajes muy ambiguos hacia sus seguidores. En el primero dio a entender que luego de su presentación en el Cosquín Rock dejaría los escenarios por tiempo indeterminado; aunque dos días después llevó tranquilidad a sus más de 7 millones de seguidores al decir que seguirá haciendo música preparando un nuevo disco.

“Che….Voy a cantar en el Cosquin Rock de este año!!!! Cuando empecé con la música hace 10 años me parecía un sueño enorme . Y va a pasar. Nos vemos el 10 de feb Amores!!!! Ya nos vamos despidiendo de los escenarios por un raaaato que se vienen cosas nuevas…Estamos preparando…”, fue el mensaje publicado el 11 de enero de este año.

Che….Voy a cantar en el Cosquin Rock de este año!!!! Cuando empecé con la música hace 10 años me parecía un sueño enorme . Y va a pasar🥹♥️Nos vemos el 10 de feb Amores!!!! Ya nos vamos despidiendo de los escenarios por un raaaato que se vienen cosas nuevas…Estamos preparando… — Lali (@lalioficial) January 11, 2024

En tanto, el 13 de enero volvió a su cuenta para escribir: “No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida”, llevando así alivio a sus fans, quienes ya comenzaban a sentir la ausencia de la artista.

No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida 🫠💅🎵❤️‍🔥 — Lali (@lalioficial) January 13, 2024

Lali Espósito comenzó a recibir el asedio de los haters en redes sociales luego de pronunciarse en las elecciones presidenciales, cuando el actual presidente Javier Milei ganó las PASO.

En esa oportunidad, la consagrada artista utilizó su cuenta de X para publicar un mensaje que decía “qué peligroso, qué triste”, lo que le valió cientos de comentarios con críticas, algunas de ellas irreproducibles.

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

En estos últimos días, y en medio del conflicto que atraviesa la provincia de La Rioja por no poder pagar los sueldos de los trabajadores, como es el caso de la Policía local, el presidente Javier Milei puso de ejemplo a la artista para responderle con dureza al gobernador Ricardo Quintela.

“Si (el gobernador) gasta la plata contratando a Lali Espósito y no le paga a la Policía, no es problema nuestro”, lanzó punzante el presidente ante el reclamo sobre una deuda que mantiene Nación (de la gestión de Alberto Fernández) que realizó el gobernador Ricardo Quintela.