En medio de la campaña subieron el piso de Ganancias: quiénes dejarán de pagar

A partir de este mes solo pagarán el impuesto a las Ganancias las remuneraciones superiores a $ 700.875 brutos mensuales, lo cual representará un alivio fiscal para más de 1 millón de trabajadores, informó el Ministerio de Economía.



Asimismo, destacó que también se incrementarán las escalas en un 35% y se aplicará en forma retroactiva a enero de este año.



Actualmente, no pagan Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los $ 506.230, inclusive.



Con esta medida, serán beneficiados 1.015.000 trabajadores y trabajadoras.



Economía indicó que la variación del Ripte, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, entre octubre de 2022 y febrero de 2023 fue de 25,29%.



En marzo, abril, mayo y junio, el Ripte aumentó el 38,45%.



A partir de esto, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió adicionar al piso exento del impuesto el 38,45% de incremento de Ripte.



De esta manera, para los sueldos brutos devengados a partir del 1 de agosto de 2023 habrá un nuevo piso de Ganancias y no corresponderá retención alguna cuando la remuneración bruta no supere los $ 700.875.



En aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 700.875 y resulte inferior o igual a $ 808.101, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.



Esta suba del piso exento permitirá que 300.000 trabajadores en relación de dependencia dejen de pagar Ganancias a partir de agosto.



Además, habrá un aumento de las escalas que se utilizan para el cálculo del impuesto en un 35%.



El incremento de las escalas será retroactivo a enero de 2023, con lo cual lo retenido de más de enero a julio se devuelve al empleado en dos cuotas mensuales, con los salarios de agosto y setiembre próximos.



Ambas medidas se implementarán a través de un decreto que establecerá subir el piso de Ganancias, y encomendará a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a reducir la base para el cálculo de las retenciones del impuesto.