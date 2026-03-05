En medio de denuncias por despidos y contaminación, funcionarios venden a Mendoza como plaza petrolera

Una situación por demás curiosa se da en Mendoza con respecto al petróleo. Mientras el sindicato de Camioneros y el de Petroleros Privados de Cuyo denuncian despidos y contaminación ambiental por el pasivo de YPF luego de su salida, el Gobierno sale a ofrecer a la provincia en busca de inversiones.

En el marco del Foro de Inversiones & Negocios, Mendoza participó en la Mesa de Petróleo y Gas, uno de los espacios sectoriales del encuentro destinado a vincular al sector público con empresas e inversores en torno a proyectos concretos y oportunidades de desarrollo para la industria energética.

Durante la exposición, la provincia presentó su agenda para el sector hidrocarburífero, en la que destacó las condiciones que ofrece Mendoza para la atracción de inversiones, entre las que ponderó lo que considera institucionalidad, reglas claras, seguridad jurídica, capacidad técnica, infraestructura disponible y un trabajo sostenido entre el sector público y el privado. Casi una contradicción con lo que denuncian los gremios.

“Llevamos adelante la mesa de petróleo y gas con un resultado muy positivo, con la participación de numerosas empresas operadoras y compañías de servicios. Es una industria muy relevante para Mendoza: somos la cuarta provincia productora del país y eso nos posiciona dentro del mapa energético nacional”, afirmó el director de Hidrocarburos de la Provincia, Lucas Erio.

Uno de los ejes principales de la presentación fue el desarrollo de Vaca Muerta en territorio mendocino. “Actualmente hay tres empresas con proyectos concretos en Vaca Muerta Mendoza, que incluyen adquisición de sísmica 3D —una actividad que no se realizaba en la provincia desde 2017— además de perforaciones e intervenciones de pozos”, explicó Erio.