En medio de amenazas de tiroteo, un intendente quiere poner cámaras de seguridad en todas las escuelas

La creciente preocupación por episodios de violencia y amenazas en establecimientos educativos encendió alarmas en todo el país y también tuvo impacto en Mendoza. En ese contexto, un intendente, anunció que avanzará con la instalación de cámaras de seguridad en todas las escuelas del departamento, como medida preventiva.

La decisión de Alejandro Molero, intendente de General Alvear, se conoce el día después de que una amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generara temor entre padres, alumnos y docentes, obligando a reforzar la seguridad y activar protocolos de emergencia. A nivel nacional, además, se detectaron situaciones similares en distintos puntos del país, lo que encendió una alerta generalizada en las comunidades educativas.

Una medida en respuesta al nuevo escenario

En este contexto, Molero confirmó que el municipio avanzará con un sistema integral de videovigilancia en los establecimientos escolares de General Alvear.

Según sostuvo, la iniciativa cuenta con aval del gobierno provincial y se encuentra en etapa de evaluación técnica tras una recorrida por el Centro de Monitoreo.

“Brindar seguridad en una escuela es invertir en educación”, sostuvo el jefe comunal. El objetivo es que las cámaras tengan un enfoque preventivo y de cuidado, tanto para estudiantes como para el personal docente y no docente. Según explicó, el sistema también busca transmitir tranquilidad a las familias.

“Un alumno que se siente cuidado puede aprender mejor, y un docente puede enseñar con mayor tranquilidad”, afirmó.

“Sabemos que estamos innovando y que, si hay normas que modificar, vamos a trabajar junto a la Provincia para hacerlo”, adelantó.

El intendente insistió en que el Estado debe actuar con rapidez frente a este tipo de situaciones, especialmente cuando están en juego la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

“La burocracia no puede ser un impedimento cuando lo que está en juego es cuidar a nuestros alumnos”, subrayó.

Un fenómeno que preocupa

La iniciativa en General Alvear se da en un contexto más amplio de preocupación por la seguridad en las escuelas. En los últimos días, amenazas de tiroteos y situaciones de riesgo se replicaron en distintas provincias, incluso vinculadas a mensajes anónimos o fenómenos virales en redes sociales.

En Mendoza, el caso de Las Heras fue uno de los más recientes y visibles, pero no el único que generó inquietud. La falta de protocolos específicos para este tipo de amenazas también quedó en evidencia, lo que abre un nuevo desafío para las autoridades educativas.

En ese escenario, la decisión de avanzar con sistemas de monitoreo en las escuelas aparece como una de las respuestas concretas desde el ámbito local, en busca de anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

Mientras tanto, el debate sobre cómo garantizar entornos escolares seguros, sin afectar derechos ni dinámicas educativas, comienza a instalarse con fuerza en la agenda pública.