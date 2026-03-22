En mayo, Cornejo inaugura una obra clave con la que buscará impacto político

La administración de Alfredo Cornejo se prepara para un hito en su gestión de infraestructura: la inauguración de las primeras obras costeadas con el Fondo del Resarcimiento. Sin embargo, la novedad no es solo el asfalto nuevo, sino el giro estratégico en el financiamiento vial, que marcará el debut de un sistema de peajes para asegurar que las rutas se mantengan solas,

El proyecto más próximo a concluir es la puesta en valor de la Ruta Provincial 171, un nexo clave entre Monte Comán y Real del Padre, en San Rafael. Con un avance que ya supera el 85%, el Gobierno planea que las máquinas se retiren en la primera semana de mayo, según señala diario Los Andes.

La puesta en escena no es azarosa. El Ejecutivo busca repetir el impacto político del año pasado y planea inaugurar la obra durante la Fiesta de la Ganadería en General Alvear, un escenario de alto perfil donde el sector productivo suele pasar factura o celebrar avances.

El enfoque vial es, por lejos, el gran protagonista del Fondo del Resarcimiento (recursos originalmente destinados a Portezuelo del Viento). Los números reflejan esta prioridad:

Inversión estimada: Cerca de 490 millones de dólares.

Concentración de recursos: El 48% de los fondos comprometidos se destinó exclusivamente a caminos.

Alcance: El programa integral contempla un total de 16 obras de gran escala en toda la provincia.

Mientras la Ruta 171 lidera el cronograma, la mirada técnica está puesta en la Ruta Provincial 153 (en el Este). No solo por su avance —el tramo Las Catitas-Ñacuñán está al 50% y la continuación hacia Monte Comán al 65%— sino por lo que vendrá después: será la primera ruta con peaje administrado por la Provincia.

Esta decisión responde a una cláusula de “repago” exigida para el uso de estos fondos específicos. Los detalles del nuevo sistema incluyen:

Ubicación estratégica: Se instalará una estación física con barreras en Ñacuñán, aprovechando la infraestructura del control fitosanitario de Iscamen. Cobertura única: Un solo cobro cubrirá los 180 kilómetros del trayecto. Implementación inmediata: Baduí adelantó que, una vez que la ruta esté en condiciones óptimas, el sistema de cobro se activará sin mayores dilaciones.

Con este esquema, Mendoza busca romper el ciclo de obras que se deterioran por falta de presupuesto, delegando en el usuario —mediante el peaje— la sostenibilidad de las nuevas trazas productivas.