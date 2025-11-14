Search
Instagram Facebook Twitter
g5u6bqzxuaahhsd
Amistoso internacional

En Luanda, Argentina despidió el año con un triunfo

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, el seleccionado argentino derrotó a Angola en el último partido del año.

En el marco del único partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina, en suelo africano, se enfrentó este viernes a Angola por un amistoso internacional.

El combinado local sorprendió en los primeros minutos y llegó a complicar a la Argentina, que tuvo en el arco a Gerónimo Rulli de gran actuación.

Casi al final de la primera parte, y tras varias ocasiones malogradas, llegó el gol argentino, que puso en su lugar el resultado. Con asistencia de Lionel Messi, Lautaro Martínez cruzó el remate de derecha para poner el 1 a 0.

En el complemento, el partido que sirvió de festejos por los 50 años de la independencia de Angola, se tornó monótono, dando posibilidades para que hayan debuts en el seleccionado argentino, rumbo al Mundial del 2026.

Como no podía ser de otro modo, llegó el gol de Messi que decoró el resultado, e hizo que la fiesta sea total. Tras un pase de Lautaro Martínez, el capitán cruzó su remate para decorar el 2 a 0 final.

SINTESÍS DEL PARTIDO:

Argentina (1): Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola (0): Hugo Marques; Tó Carneiro, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, Rui Modesto; Fredy, Antonio Maestro; Chico Banza; Gelson, Zito Luvumbo y M’Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.

Goles: 43′ L. Martínez (Arg) y 82′ L. Messi (Arg)

Árbitro: Hillary Hambaba (Zambia).

Estadio: 11 de Novembro.

ETIQUETAS:

ArgentinaFIFAamistosoAngola

+ Noticias

Amistoso internacional

En Luanda, Argentina despidió el año con un triunfo

Por: Agustin Zamora

redes sociales

El duro mensaje de la ministra de Seguridad de Mendoza por el robo juvenil: “la impunidad nos hiere”

Por: Redacción NDI

ORGULLO PROVINCIAL

Ciencia mendocina: un estudio logró anticipar la evolución de tumores orales en solo 48 horas

Por: Redacción NDI

SEGURIDAD VIAL

La Ciudad de Mendoza y Uber presentaron una iniciativa destinada evitar el alcohol al volante

Por: Redacción NDI

Reforma laboral

Adorni apuntó contra Aguiar y desmintió supuestas modificaciones al empleo público: qué dijo

Por: María Orozco

oportunidades

El Intendente Aguilera firmó las escrituras de traspaso de lotes a nombre de 14 familias de TISA

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter