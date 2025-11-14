En Luanda, Argentina despidió el año con un triunfo

En el marco del único partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina, en suelo africano, se enfrentó este viernes a Angola por un amistoso internacional.

El combinado local sorprendió en los primeros minutos y llegó a complicar a la Argentina, que tuvo en el arco a Gerónimo Rulli de gran actuación.

Casi al final de la primera parte, y tras varias ocasiones malogradas, llegó el gol argentino, que puso en su lugar el resultado. Con asistencia de Lionel Messi, Lautaro Martínez cruzó el remate de derecha para poner el 1 a 0.

¡EL 1-0 DE LAUTARO MARTÍNEZ!



A los 43 del PT, el Toro abrió el marcador ante Angola, luego de una asistencia de Messi. pic.twitter.com/Hi8mS8C4CM — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025

En el complemento, el partido que sirvió de festejos por los 50 años de la independencia de Angola, se tornó monótono, dando posibilidades para que hayan debuts en el seleccionado argentino, rumbo al Mundial del 2026.

Como no podía ser de otro modo, llegó el gol de Messi que decoró el resultado, e hizo que la fiesta sea total. Tras un pase de Lautaro Martínez, el capitán cruzó su remate para decorar el 2 a 0 final.

SINTESÍS DEL PARTIDO:

Argentina (1): Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Angola (0): Hugo Marques; Tó Carneiro, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, Rui Modesto; Fredy, Antonio Maestro; Chico Banza; Gelson, Zito Luvumbo y M’Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.

Goles: 43′ L. Martínez (Arg) y 82′ L. Messi (Arg)

Árbitro: Hillary Hambaba (Zambia).

Estadio: 11 de Novembro.