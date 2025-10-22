En los festejos por los 215 años de la Policía de Mendoza, la UEP de Tupungato fue distinguida en varias oportunidades

El pasado lunes 20 de octubre, en el Parque General San Martín, el Gobierno de Mendoza llevó a cabo los actos conmemorativos por los 215 años de la Policía de Mendoza. Evento en donde la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato fue reconocida en seis ocasiones.

Este evento fue presidido por el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la vicegobernadora, Hebe Casado, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Además de contarse con la presencia del Subjefe de la Policía, autoridades gubernamentales, judiciales y de seguridad.

En este contexto, y antes del recocido desfile, el Gobernador hizo entrega de los bastones de manda a cada Comisario General que recién ascendía. Entre ellos, se encontró el señor Sergio Méndez, actual Jefe de Policía Distrital IV del Valle de Uco.

Posteriormente, se entregaron distinciones a personal policiales por diversas intervenciones que se realizaron en el año, categoría en que la UEP fue condecorada. Recibiendo:

Copa y Diploma de Honor del Director General de Relaciones con la Comunidad Reconocimiento que llegó por los actos solidarios realizados, donde se asistieron familias en situaciones adversas debito al clima y a las contingencias. Donaciones y ayuda que se dieron bajo las órdenes del Subcomisario Gastón Alfaro .



Beneplácito por tener la primer gomería policial en Valle de Uco, para el mantenimiento y reparación de las movilidades.

Beneplácito por las tareas en la época de nueces, con varios procedimientos, detenciones y Secuestro, con casi tres toneladas de secuestro de nueces.

Beneplácito por la labor operativa diaria que realiza la Unidad.

Beneplácito al Oficial Ayudante Ampuero Omar y Auxiliar Socaño Luis, que intervinieron en un procedimiento donde una persona atentaba contra su propia vida.