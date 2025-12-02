En Londres, Jimena Latorre busca posicionar a Mendoza en el mapa minero mundial

Este lunes, en la antesala de la London Mining Week, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mantuvo una reunión bilateral con Tom Attenborough, de la London Stock Exchange, donde estuvo acompañada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.

Latorre destacó que “el avance que reportan de la reunión que tuvimos el año pasado a este año es realmente notable: ya Mendoza está empezando a desarrollar estrategias de financiamiento para los proyectos, es decir, consolidado el camino y los proyectos en los que pueden empezar a recibirse inversiones”. En ese marco, agregó que “el trabajo y el desafío es consolidar a Mendoza como un hub financiero para recibir esas inversiones, no tan solo para Mendoza, sino para toda la región”.

La agenda oficial comenzó con un desayuno en el Parlamento de Londres y la participación en la apertura de la Bolsa de Valores, seguido por una mesa de trabajo junto a ministros de Energía y Minería de más de 30 países. Allí se debatieron sobre los desafíos globales vinculados con minerales críticos y los lineamientos del G7 Critical Minerals Action Plan.

Estamos participando de Resourcing Tomorrow,la feria que reúne en Londres a los principales actores del sector minero en. Mantuvimos distintas reuniones estratégicas,entre ellas con la Bolsa de Valores de Londres (LSEG), donde presentamos los avances en materia de financiamiento. pic.twitter.com/4CwPJ7DU8r — Jimena Latorre (@JimehLatorre) December 1, 2025

Durante las sesiones se abordaron tres ejes principales: la construcción de mercados con estándares responsables, la movilización de capital para proyectos sostenibles y la promoción de innovación tecnológica en clave de economía circular.

Según explicó Latorre, “estas mesas permitieron profundizar en criterios de trazabilidad, transparencia, prácticas ambientales, mecanismos de financiamiento y modelos de colaboración entre gobiernos, industria y comunidades”.

Luego de las reuniones, la Ministra señaló que estos espacios “permiten contrastar enfoques, comprender los modelos regulatorios que están aplicando otras naciones y fortalecer las estrategias que Mendoza está desarrollando para una minería moderna, transparente y alineada con la transición energética”.

Según informó el Gobierno provincial, la delegación continuará con encuentros junto a gobiernos, reguladores, empresas tecnológicas, fondos especializados y organismos internacionales para presentar la cartera de proyectos, avanzar en cooperación y atraer inversiones. La misión cerrará con la participación de Mendoza en Resourcing Tomorrow 2025, donde la provincia tendrá un stand propio ante ejecutivos globales, bancos internacionales y especialistas en transición energética.