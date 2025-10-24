Search
En la última rueda antes de las elecciones, ¿a cuánto cerró la cotización del dólar?

Este viernes, la divisa norteamericana cerró la jornada por encima de los $1.500. Mientras el oficial subió $40, el blue se mantuvo estable.

En la última jornada antes de las elecciones legislativas del domingo, el dólar oficial volvió a subir y cerró la semana por encima de los $1.500, confirmando una tendencia alcista que acumuló un incremento de $40 en los últimos cinco días hábiles.

Según las pizarras del Banco Nación, la divisa estadounidense se ofreció a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. De esta forma, el tipo de cambio minorista avanzó un 0,7% en la jornada y acumula un 8,2% de aumento en lo que va de octubre, en un contexto de marcada cautela previa a los comicios.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en el mercado informal. En Mendoza, el billete cerró a $1.505 para la compra y $1.529 para la venta, cuatro pesos por encima de las cotizaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, en el circuito financiero formal, los bancos ofrecieron el dólar minorista entre $1.510 y $1.520, mientras que el mayorista finalizó en $1.492, prácticamente en el límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central, en $1.492,55.

Además, el dólar MEP aumentó un 1% y se ubicó en $1.548,52, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepó 1,2% hasta $1.569,73, reflejando una búsqueda de cobertura en los activos financieros a horas de la votación.

