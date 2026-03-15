En la última, la Lepra se llevó los tres puntos del Bosque

En el marco de la 11° fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia logró imponerse en su visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque.

El partido comenzó intenso. A los dos minutos de juego ya el dueño de casa logró abrir el marcador, por intermedio de Nicolás Barros Schelotto, que envió un preciso centro desde el córner izquierdo para que Enzo Martínez, que increíblemente no tuvo marca, marque en soledad de cabeza.

GOL DE ENZO MARTÍNEZ Y DESDE EL VESTUARIO LO GANA GIMNASIA EN EL BOSQUE 🐺 #LPFxTNTSports



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La Lepra llegó a la igualdad de la mano de su goleador. La combinación de Luciano Gómez y Sebastián Villa por izquierda terminó con un centro del colombiano a la cabeza de Fabrizio Sartori. El delantero anticipó a su marca y anotó la paridad a los 24′.

¡LO EMPATA LA LEPRA! ⚽ Sartori apareció para poner el 1-1 ante Gimnasia #LPFxTNTSports



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La alegría duró apenas tres minutos. Cuando el reloj marcaba 27′, el local volvió a sacar ventaja. Nacho Fernández llegó al fondo, mandó el centro atrás y Marcelo Torres llegó en carrera para empujarla de zurda.

CON AYUDA DE BONIFACIO, EL CHELO TORRES VUELVE A PONER ARRIBA A GIMNASIA ⚪🔵 #LPFxTNTSports



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A los 39 minutos llegó nuevamente la paridad en el marcador. Un lateral del propio Bonifacio cayó dentro área. José Florentín, como si fuese un centrodelantero nato, la paró de pecho, le giró a su marcador y remató de zurda para poner el 2-2 con el que los equipos se fueron al descanso.

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En el complemento, el Lobo buscó por todas las vías llevarse un triunfo en casa, pero con el correr de los minutos, el empate tomó gusto a triunfo.

Cuando todo parecía indicar que el marcador no se alteraría, Independiente Rivadavia consiguió un agónico gol. Matías Fernández encaró por izquierda, llegó al fondo y buscó a Alex Arce, que no pudo convertir por el desvío previo de Enzo Martínez, que quiso rechazarla y terminó metiéndola en su propio arco.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti llega a los 20 puntos y lidera la Zona B. La próxima semana recibe en el Bautista Gargantini a Rosario Central, desde las 22.15 horas del domingo.