El precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, brindo algunas declaraciones en el último día de campaña y lanzó una propuesta antes que comience la veda electoral. Esto teniendo en cuenta que el domingo 11 de junio se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“En la deliberación pública previa a una campaña, por conseguir un voto más, los candidatos tiran cualquiera”, disparó el senador nacional en clara alusión a la promesa de Omar Parisi (Frente Elegí) de construir 16 mil viviendas.

Si bien el senador nacional reconoció que hay un “problema de vivienda”, no confía en los números que pretende alcanzar su contrincante.

“Parisi dice que va a hacer 16 mil viviendas y no aclara cómo y con qué financiamiento. Es un número que no va a cumplir”, señaló el legislador nacional en declaraciones radiales.

Pero la charla no quedó ahí y el precandidato a gobernador aprovechó la ocasión de lanzar una propuesta en la recta final de la campaña de cara a las PASO. Alfredo Cornejo apunta a eliminar Ingresos Brutos para convertirlo en un impuesto a las ventas.

“Para no desfinanciar al Estado, a los servicios sustantivos, hay que reemplazarlo por otro tipo de impuesto que debe ser convenido con la Nación para no duplicar impuestos. Por vía de los pactos fiscales es posible. Se pueden implementar medidas como el bono fiscal o Mendoza Activa: devolver impuestos contra inversión y toma de empleo. Eso sí se puede hacer, puede funcionar. Pero hay que frenar la inflación”, explicó el ex mandatario en declaraciones radiales.

En cuanto al plano nacional, Cornejo señaló que “tenemos la obligación de mantener unido a Juntos por el Cambio. Hay que estar abiertos a toda ampliación, pero no hay que confundir. Juan Schiaretti ya dijo que no quiere estar en Juntos por el Cambio, no veo por qué estamos enredados en eso. Se ha manejado mal, no va a ir a ningún lado eso”.

Por último, recordó sus años de gobernador cuando tuvo tres de los cuatro años con recesión y a pesar de eso, “se invirtió en obra pública más que en los gobiernos anteriores y más que en gobierno actual”, sintetizó.