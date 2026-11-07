En la previa del clásico entre Gimnasia e Independiente Rivadavia, Cornejo inauguró una obra clave para el Parque General San Martín

En la antesala del clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, el gobernador Alfredo Cornejo inauguró una obra clave para el Parque General San Martín. Se trata de las tareas de repavimentación y puesta en valor de 3,3 kilómetros de la Ruta Provincial 99, en el tramo San Francisco de Asís, dentro del circuito del espacio verde. Según detalló el mandatario provincial, la intervención demandó una inversión de $3.316 millones y comprendió trabajos sobre la calzada, las banquinas y distintos sectores de circulación.

El acto fue encabezado por el propio Cornejo, quien estuvo acompañado por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y otros funcionarios provinciales y municipales.

Los trabajos abarcaron el recorrido desde la Rotonda Churrasqueras, por calle San Francisco de Asís y la Rotonda Pueblos Originarios, hasta avenida del Libertador y la Rotonda de La Favorita. La obra estuvo a cargo de la empresa Da Fré Obras Civiles SA y había comenzado el 3 de noviembre de 2025.

Las obras demandaron una inversión de $3.316 millones (Foto: Gobierno de Mendoza).

Qué trabajos realizaron en la Ruta 99

La intervención incluyó el reencarpetado asfáltico integral de la calzada y la reposición de banquinas. También se ejecutaron obras hidráulicas y viales complementarias, entre ellas un puente alcantarilla sobre el cauce aluvional ubicado entre el ex Zoológico y el barrio La Favorita.

Además, se construyó una nueva rotonda frente al antiguo zoológico y se completó el tramo con demarcación horizontal mediante pintura de alta resistencia y colocación de señalización vertical.

Según detallaron desde el Ejecutivo provincial, la renovación apunta a mejorar la circulación y la seguridad vial en un sector que concentra el tránsito de deportistas, vecinos y visitantes. También busca facilitar el acceso a espacios de convocatoria masiva como el Estadio Malvinas Argentinas, el Aconcagua Arena y el Velódromo Provincial.

La continuidad de las obras sobre la Ruta 99

La repavimentación del tramo San Francisco de Asís forma parte de un plan de recuperación integral de la Ruta Provincial 99, que también contempla el circuito de Papagayos, con otros 7,5 kilómetros de trabajos en Ciudad y Las Heras.

Las etapas anteriores, finalizadas durante 2025, incluyeron la reconstrucción y puesta en valor de los circuitos de El Challao y Papagayos. Allí se realizaron tareas de renovación del paquete estructural, ensanche de calzada, construcción de rotondas, reductores de velocidad, cantero central, iluminación LED, ciclovías y señalización.

El corredor conecta el santuario de la Virgen de Lourdes con la zona del piedemonte y vincula sectores recreativos, turísticos y deportivos del área metropolitana, además de mejorar la conectividad con el Ecoparque, el teatro griego Frank Romero Day y la Universidad Nacional de Cuyo.