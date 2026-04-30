En la previa del 1° de mayo, la CGT marcha contra el plan económico de Milei

En una jornada marcada por la tensión política y judicial, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza este jueves una movilización masiva hacia Plaza de Mayo. Bajo la consigna “El trabajo es con derechos o es esclavo”, la central obrera busca presionar al gobierno de Javier Milei para que ejecute un giro de 180 grados en su plan económico, denunciando un escenario crítico de despidos y erosión salarial.

La marcha, programada para las 15 llega en un momento delicado para la cúpula sindical. Tras el reciente revés en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que reactivó capítulos clave de la reforma laboral que estaban frenados por la justicia, la CGT se ve obligada a recalibrar su estrategia. El acto de no solo es una protesta, sino un intento de recuperar la iniciativa política frente a un Ejecutivo que no cede en su agenda de desregulación.

Los puntos clave del reclamo

El documento que se leerá frente a la Casa Rosada, consensuado por la mesa chica del triunvirato, pone el foco en varios ejes alarmantes para el sector gremial:

Especulación financiera: Denuncian que el modelo actual favorece exclusivamente al sector financiero mientras asfixia a la industria, el comercio y la construcción.

Inflación real vs. oficial: La central advierte que la “inflación de bolsillo” supera ampliamente los índices del INDEC, golpeando el poder adquisitivo a pesar de las promesas oficiales de desaceleración.

Reforma Laboral: Se reafirma el rechazo total a cualquier modificación que vulnere derechos constitucionales, prometiendo batalla legal y gremial permanente.

La jornada tendrá un componente simbólico fuerte con un tributo al Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. El evento contará con material audiovisual y la presencia de referentes eclesiásticos, vinculando la doctrina social de la Iglesia con los reclamos de “justicia social” que la CGT enarbola.

Más allá del reclamo al Gobierno, la movilización tiene un destinatario interno: la oposición. La presencia de dirigentes como Jorge Sola y Cristian Jerónimo en la cumbre del PJ de mañana viernes confirma que la central obrera busca consolidarse como el eje articulador de un frente opositor que ofrezca una alternativa al programa libertario.

Por el momento, y pese a la dureza del discurso, no se espera el anuncio de un nuevo paro nacional inmediato. La estrategia de la CGT parece seguir apostando a la resistencia escalonada y a la presión en los tribunales, mientras mide su capacidad de convocatoria en las calles.