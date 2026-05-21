En la previa de su encuentro con Cornejo en Mendoza, Macri volvió a tomar distancia de Milei

La visita de Mauricio Macri a Mendoza quedó atravesada por un nuevo episodio de tensión con el presidente Javier Milei. En la antesala del encuentro que mantendrá con el gobernador Alfredo Cornejo, el líder del PRO lanzó duras críticas al mandatario nacional y cuestionó su forma de conducción política.

“Se ve como un profeta y tiene poco entusiasmo por la implementación”, afirmó Macri al referirse a Milei, en medio de la creciente distancia entre el PRO y La Libertad Avanza.

Las declaraciones llegaron después de un fuerte comunicado del PRO, en el que el partido marcó diferencias con el Gobierno nacional y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”.

La visita a Mendoza, en un momento político sensible

La llegada de Macri a Mendoza ocurre en un contexto particular para Cornejo. El mandatario provincial participó este martes de una reunión con gobernadores y autoridades de la Unión Cívica Radical, donde comenzaron a delinearse estrategias políticas de cara a 2027 y se analizó el vínculo con la administración libertaria.

En ese escenario, el encuentro entre Macri y Cornejo suma peso político. El gobernador mendocino es uno de los dirigentes que mejor relación institucional mantiene con la Casa Rosada, aunque en las últimas semanas también crecieron las señales de incomodidad dentro de los sectores dialoguistas frente a algunas decisiones y formas del oficialismo nacional.

La agenda del expresidente en Mendoza incluye actividades partidarias con referentes del PRO de distintas provincias, además de reuniones políticas y empresariales.

El PRO endurece su postura frente al Gobierno

Las críticas de Macri reflejan además un cambio de tono dentro del PRO, que comenzó a mostrar mayor distancia respecto del Gobierno nacional tras meses de acompañamiento legislativo y político.

En sus declaraciones, el exmandatario también cuestionó la falta de apertura del oficialismo para aceptar críticas y discutir aspectos de gestión. Según sostuvo, Milei tiene “un profundo estudio de las ideas”, pero mostró reparos sobre la capacidad de implementación y construcción política del Gobierno.

El nuevo posicionamiento del líder del PRO abre interrogantes sobre cómo quedará configurada la relación entre los sectores aliados no peronistas en los próximos meses, especialmente en provincias como Mendoza, donde el radicalismo y el macrismo mantienen vínculos políticos e institucionales desde hace años.

Mendoza, otra vez en el centro del armado opositor

La provincia vuelve así a convertirse en escenario de reconfiguración política nacional. Mientras Milei busca sostener respaldo parlamentario y territorial, tanto el PRO como sectores de la UCR comenzaron a discutir cómo posicionarse hacia el futuro y qué grado de autonomía conservar frente al oficialismo libertario.

En ese marco, la foto entre Macri y Cornejo no será una reunión más: ocurrirá en medio de crecientes tensiones políticas, reproches cruzados y debates sobre el rumbo del espacio opositor no peronista.