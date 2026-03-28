En la previa de Semana Santa, el pescado en Mendoza registra aumentos de hasta el 130% interanual

Semana Santa suele ser una época del año en el que -por costumbre o mandatos religiosos- marca un cambio en los hábitos de consumo de la gente. Y Mendoza no es indiferente a este fenómeno. Para estas fechas, la demanda de pescado crece exponencialmente, en detrimento de otro tipo de proteínas. Este movimiento ya comenzó a manifestarse en las pescaderías.

En ese contexto, debido a la alta demanda, el precio del pescado suele aumentar de manera exponencial. Así, la merluza (principal referencia del rubro) registró un aumento significativo en la comparación interanual: el kilo pasó de $5.200 en marzo de 2025 a un valor actual que oscila entre $9.800 y $12.000, según el comercio y la presentación. Esto implica una suba de entre el 109% y el 130%.

Si se pone el foco en otras variedades, el comportamiento se repite. Por ejemplo, el gatuzo se comercializa en torno a los $16.000 por kilo, mientras que el salmón rosado supera los $44.000, posicionándose como una de las opciones más costosas dentro del mercado local.

Las conservas, otro producto tradicional de esta época, también registraron subas en el último año. En marzo de 2025, una lata de atún desmenuzado de 170 gramos costaba cerca de $1.500, mientras que la versión en trozos alcanzaba los $2.800. En la actualidad, el atún desmenuzado se consigue entre $1.500 y $2.000, mientras que el atún en trozos oscila entre $4.000 y $5.500.

Los datos reflejan que, de cara a Semana Santa, el pescado y sus derivados volvieron a registrar aumentos, aunque con variaciones según el tipo de producto y el comercio. En ese contexto, la merluza se mantiene como una de las opciones más elegidas.

A pesar de estos incrementos, el pescado continúa siendo una alternativa más accesible frente a varios cortes de carne vacuna. Mientras la merluza ronda los $11.000 por kilo, cortes como la nalga, el cuadril o el asado superan ampliamente ese valor, con precios que se ubican entre los $16.900 y los $20.500.

Cabe destacar que históricamente la demanda crece cuando se acercan el Jueves y Viernes Santo, lo que suele venir acompañado de nuevas remarcaciones en los precios.