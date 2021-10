Este domingo volvió a jugar el Club La Consulta, y los integrantes recordaron en la cancha a sus compañeros fallecidos en un grave accidente.

A poco más de una semana del lamentable accidente que provocó el deceso de 4 jóvenes, el Club La Consulta homenajeó en la cancha a: Santiago Pérez Salinas, Bruno Bordín y Gabriel Giorgio; quienes formaban parte del plantel. Cabe destacar que en el terrible incidente vial, también perdió la vida Gonzalo Galdame.

La partida de los tres jóvenes que se desempeñaban en las filas del club, generó mucho pesar en la comunidad del distrito de La Consulta y en la familia de la “roja y negra”. Con tres banderas, y varias inscripciones; los jóvenes fueron recordados en la cancha, pero más aún en la memoria de sus pares de juego y la dirigencia.

«Que el dolor de haber perdido, no me quite la alegría de haberlos tenido» rezaba una de las inscripciones que este último domingo se pudieron ver en la cancha del club. Mientras que las banderas tenían portaban la frase: «Desde el cielo te voy a alentar».

Algunas declaraciones reportadas por el sitio y programa radial “Ultima Palabra” expresaron: “Por siempre el homenaje de sus amigos y compañeros en la cancha, donde con pasión, lo dejaban todo”.

Diario NDI también publicó: Un vino de una bodega sancarlina, obtuvo una distinción internacional