En el primer día de campaña para personas de más 70 años, 200 mayores recibieron una dosis de la vacuna contra el Covid 19 en todo el Valle de Uco.

En conjunto con la provincia, los nosocomios de la región atendieron e inocularon a una importante cantidad de vecinos/as de los tres departamentos. Según el Gobierno de Mendoza el número se amplió gracias a la gestión y operatividad del área de Salud en conjunto con los Municipios.

La fuerte divulgación de la necesidad de asistir a los adultos con la solicitud de la vacuna y la presencia de las comunas locales para facilitar esta instancia a través de personal dispuesto a ayudar, hizo que en tan dolo el primer día se vacunaran a más de 200 mayores entre los nosocomios Scaravelli (Tunuyán), Las Heras (Tupungato) y Tagarelli (San Carlos).

Durante los próximos días se seguirá coordinando la campaña conforme a los grupos poblacionales que actualmente están recibiendo la vacuna. El cronograma de vacunación de penderá de la cantidad de dosis que vayan llegando al país y la provincia. Los docentes serán los próximos en recibirla, según expresó la titular de cartera de Salud, Ana María Nadal.

El inicio de la campaña

Como sucedió en el inicio de la campaña en la provincia, sólo se vacunó a personas con turno previo. Para llevar adelante este ordenamiento de la vacunación están colaborando los tres municipios del Valle de Uco, colocando puntos fijos para inscribir y brindar turno a los adultos mayores que no han podido gestionarlo.

“Hemos ampliado el número de vacunados gracias a la organización y a la capacidad de nuestro equipo pudimos aumentar la cantidad de dosis inoculadas, y eso es principalmente porque venimos preparándonos para cuando llegaran las dosis”, informó Rodolfo Guillén, Coordinador en Valle de Uco del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendoza.

La ansiedad de recibir la vacuna

“Nos han atendido muy bien, y nunca me imaginé que iba a poder contar con la vacuna. Ahora me siento segura, uno ya empieza a pensar que no se va a morir por la enfermedad”, relató Edith una vecina de Tunuyán. Otro vecino se expresó: “no pensaba que esto iba a estar tan bien organizado. Estoy muy contento porque no voy a estar tan encerrado ahora. A esta edad lo que más dolía era no poder salir por temor al contagio, y eso me hacía muy mal”.