En el Parque, el Lobo platense aulló más fuerte que el mendocino

Gimnasia y Esgrima de Mendoza perdió 1 a 0 con su homónimo de La Plata, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la zona “A” del torneo Apertura 2026 de la Primera División argentina, el cual se llevó a cabo este viernes en el estadio Víctor Legrotaglie, y que contó con el arbitraje de Andrés Gariano.

En la fecha interzonal, el equipo de Ariel Broggi -que venía de perder con Talleres en Córdoba- salía a disputar el partido en el Parque con el objetivo de ganar y empezar a escapar de la irregularidad con la que comenzó el torneo.

En un encuentro marcado por la paridad y la escasez de situaciones de gol, la primera llegada de peligro la tuvo el Lobo mendocino recién a los 27′, cuando Agustín Módica desvió un centro, pero Nelson Insfrán le ahogó el grito de gol.

Y cuando parecía que el Blanquinegro se despertaba, inmediatamente respondió el equipo platense: en la jugada siguiente al remate de Módica, a los 28′ Marcelo Torres convirtió el 1 a 0 para los visitantes, con complicidad de César Rigamonti, de floja reacción.

EL CHELO TORRES ABRIÓ EL MARCADOR 🔵⚪🐺



Gimnasia (LP) le está ganando 1-0 a Gimnasia (M) en el primer tiempo.





Al verse en desventaja, el Pituco se abalanzó contra el arco tripero. A partir de un juego vertical explotando ambas bandas, el equipo local comenzó a llenar el área rival de centros. Incluso en alguna ocasión estuvo a punto de llegar a la igualdad, pero cuando mejor estaba el árbitro decretó el final de la primera mitad.

Ya en el complemento, y con un insólito cambio de camiseta (NdR: el Lobo mendocino había salido con su vestimenta habitual, pero debido a que se confundían con el Tripero, el segundo tiempo lo disputó de rojo), los dirigidos por Ariel Broggi, salieron con la misma energía con la que había terminado la primera mitad, y rápidamente tuvo el empate con un cabezazo de Módica, pero Insfrán nuevamente le ganó el duelo al delantero. Apenas unos minutos después lo tuvo Santiago Mortadela Rodríguez, pero su remate dio en el travesaño.

PEGÓ EN EL TRAVESAÑO Y SE SALVARON LOS DE ZANIRATTO





Con el correr de los minutos, las ocasiones de gol del local se irían acumulando. Para mediados del complemento, el Pituco ya había hecho méritos suficientes para igualara el marcador, pero la falta de puntería -y de suerte- hacían que el Tripero mantuviera la ventaja. A pesar de que lo buscó hasta último momento, el Pituco no podría torcer la historia y terminaría cayendo por 1 a 0.

Con este resultado, el Pituco tiene seis puntos y está 11° en la zona “A”. El próximo compromiso del Blanquinegro será el próximo martes, cuando reciba a Independiente de Avellaneda.