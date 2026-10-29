En el Oeste de la Ciudad renovaron consultorios y sumaron equipamiento al centro de salud

El Centro de Salud N° 300 Arturo Oñativia, ubicado en el barrio La Favorita, incorporó mejoras edilicias y equipamiento para reforzar la atención médica y la respuesta ante emergencias. Se trata de la segunda etapa de trabajos realizados en el establecimiento que se ubica al oeste de la Ciudad de Mendoza y que funciona las 24 horas durante todo el año.

Las obras alcanzaron los consultorios de pediatría, odontología y ginecología, además del salón de usos múltiples. También se adecuaron las instalaciones eléctricas, se mejoró la provisión de agua y se reacondicionó la red de agua caliente para reducir el riesgo de interrupciones en los servicios.

Durante el encuentro, Ulpiano Suarez destacó la relevancia de este avance colaborativo. “Estas mejoras han sido posibles por el acompañamiento del Banco Galicia y la Fundación Trauma, con quienes ya habíamos realizado una intervención previa en este lugar.

El objetivo es que los profesionales, enfermeros y administrativos trabajen en las mejores condiciones, pero fundamentalmente mejorar la prestación del servicio a los vecinos. Sabemos que la demanda es alta y que siempre faltan recursos, pero con lo que tenemos hacemos lo mejor posible. En un contexto de dificultad para los gobiernos municipales, la alianza con el sector privado y las organizaciones nos permite seguir transformando la atención de la salud pública“, afirmó el intendente.

Entre las incorporaciones se encuentran un segundo esterilizador, un desfibrilador externo automático (DEA) y dos gazebos destinados a actividades de prevención sanitaria en el territorio.

La intervención se concretó mediante una articulación entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Banco Galicia y Fundación Trauma. El objetivo es mejorar las condiciones de atención y de trabajo del personal en un centro que recibe una importante cantidad de consultas de los vecinos de la zona.

Según datos de la Dirección de Salud municipal, pediatría y odontología son las especialidades con mayor demanda, con alrededor de 100 turnos programados por semana.

Los trabajos dan continuidad a las mejoras realizadas durante 2025, cuando se refuncionalizaron el shockroom, el office y el baño de enfermería para optimizar la atención de urgencias.

El programa de colaboración también incluye capacitación. Desde su puesta en marcha, Fundación Trauma otorgó 617 becas para cursos de primeros auxilios, uso de desfibriladores y control de hemorragias, además de colaborar en la elaboración de protocolos de atención de emergencias para los centros municipales.

Como parte de esa agenda, este jueves 29 y viernes 30 de octubre habrá capacitaciones gratuitas abiertas al público, con cupos limitados e inscripción previa a través del correo hola@fundaciontrauma.org.ar.

La iniciativa también contempla la elaboración de un protocolo específico de primeros auxilios para el Parque Deportivo de Montaña.

Las mejoras buscan reforzar la capacidad de respuesta del centro de salud, aunque la demanda cotidiana sigue siendo un desafío para un servicio que atiende a una comunidad amplia y requiere infraestructura, equipamiento y personal disponibles de manera permanente.