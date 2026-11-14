En el inicio de la era post Messi, Argentina careció de claridad y perdió con Uruguay

La Selección argentina oficialmente comenzó a transitar la era post Messi. Pese a que utilizó la camiseta de la despedida del Diez, el partido ante Uruguay -disputado este viernes en una Bombonera con aforo reducido- marcó el inicio de una nueva etapa para el combinado nacional. En ese contexto, la Albiceleste cayó 2 a 1 ante la Celeste.

Con un tridente conformado por Thiago Almada, Nico Paz y Julián Álvarez, el equipo de Scaloni intentó (al menos en los papeles) ser un equipo agresivo. En el mediocampo Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios eran los encargados de darle fútbol al equipo.

Sin embargo, el que a priori parecía un equipo diseñado para dominar a su rival estuvo lejos de plasmar la idea del cuerpo técnico. La Selección apenas tuvo una situación de la Araña, que contuvo de gran manera Cristopher Fiermarin. Uruguay, por su parte, no pudo inquietar a Rulli, que custodió el arco e hizo las veces de capitán ante la lesión del Dibu Martínez.

Ya en el complemento, antes de que los equipos tuvieran tiempo de acomodarse, la Celeste golpeó y, con mucha fortuna, se adelantó en el marcador. Tras un tiro libre en contra en las inmediaciones del área, Lisandro Martínez intentó despejar de cabeza un centro. Sin embargo, la pelota dio en la humanidad de Leonardo Balerdi y terminó dentro del arco albiceleste.

Gol de Uruguay A los 48′ Balerdi convirtió en su propio arco y puso el 1-0 de la Celeste ante Argentina. https://t.co/LYuIfddjZE — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Y antes de que Argentina pudiera hacer acuse de recibo, recibió otro mazazo. Un córner ejecutado por De Arrascaeta terminó impactando en la espalda de Maximiliano Araújo, para dibujar una extraña parábola que hizo estéril la estirada de Rulli. La fortuna volvió a ser esquiva para el equipo de Scaloni.

URUGUAY AMPLIÓ LA VENTAJA A los 53′, Araújo puso el 2-0 ante Argentina en La Bombonera. https://t.co/GU0tqX76Is — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

A partir de ese momento, Uruguay se replegó y buscó explotar los espacios que dejaba Argentina en su afán de descontar. En ese aspecto, Rulli debió aparecer en algunas situaciones para evitar una nueva caída de su arco. La Albiceleste, por su parte, se encomendaba a las individualidades de Paz y de los ingresados Soulé y Prestiani, a quienes Scaloni mandó a cancha para buscar desequilibrio individual.

Y con el desequilibrio de uno de los ingresados llegó el descuento. Prestiani se metió en el área rival a pura gambeta y metió un estiletazo al corazón del área para que Julián Álvarez ponga el 2 a 1 que le daba vida al equipo de Scaloni.

⚽🇦🇷 ¡DESCONTÓ ARGENTINA! A los 73′, Julián Álvarez puso el 1-2 ante Uruguay. https://t.co/JEBYApjWo7 — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Pese a los embates finales, el equipo argentino careció de claridad en los metros finales y no pudo terminar de concretar la remontada. El próximo compromiso de la Albiceleste será el próximo martes, cuando enfrente a Costa Rica.