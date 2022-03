Pasadas las 17 horas Mario ( 2622-440113) espera a la vera de la obra en construcción en la cual trabaja, sabe que hoy se celebra en todo el mundo el día internacional del plomero y quiere contarnos su historia, su vida y su labor.

Oficial albañil cloaquista, plomero y gasista dice con orgullo. Y es que hoy en día se ha vuelto casi una odisea conseguir un buen plomero, que haga bien el trabajo y sobre todo que sea respetuoso y responsable, pues este hombre nacido en Tunuyán cumple al pie de la letra con dada uno de los requisitos solicitados.

Empezó a trabajar en el rubro cuando tenía apenas 11 años, participó a esa edad del tendido de cloacas de la villa cabecera del corazón del Valle de Uco. “En aquel tiempo nuestros padres buscaban que alguien nos enseñe un oficio, era la manera de crecer, de progresar, se ser alguien en la vida” empieza contando Mario mientras hace la instalación de un caño de gas.

“Hoy en día casi no hay profesionales, se ha terminado el oficio. Los jóvenes dicen no tener trabajo pero no tienen las ganas y la responsabilidad que se necesita para llevar adelante una obra. A mí este trabajo me ha dado grandes satisfacciones”.

Siendo el tercer hijo de cinco, Mario ejerce su profesión junto a Marcelo, su hermano. Los dos trabajan codo a codo para cumplir con cada cliente, que deposita la confianza de su hogar en estas manos trabajadoras.

La cultura del trabajo

Sin dudas ser plomero y gasista es un trabajo sacrificado. Los hombres que lo ejercen trabajan al sol, con lluvia, nieve o cualquier circunstancia que la naturaleza les regale. Cumplen extensas jornadas de trabajo, donde el mate o un café regalado por los dueños de casa se convierten en el regalo más preciado.

Los hermanos Cáceres llevan como bandera su profesión intentando sembrar en los nuevos jóvenes la cultura del trabajo. Actualmente ambos realizan todo tipo de cámaras sépticas, industriales y domiciliarias. Se dedican a hacer conexiones de gas y cloacas, además de realizar diferentes trabajos de plomería.

A lo largo de su carrera, han hecho barrios enteros y distintas obras comerciales e industriales que son su orgullo.

Mario Cáceres, plomero gasista . Diario NDI

Ayudar, como filosofía de vida

A sus 59 años y gracias a NDI Don Cáceres celebra por primera vez en su vida el día internacional del plomero. Emocionado, nos cuenta que para él no hay mejor publicidad que el boca a boca. “No alcanzo a terminar una obra que el dueño de casa ya me recomendó con un vecino, familiar o amigo. Así vamos pasando de obra en obra, cumpliendo con la satisfacción de saber que hacemos las cosas bien”.

Sabe que hay tunuyaninos que no están pasando un buen momento económico y aún así, al contactarlo Mario acepta gustoso el trabajo, muchas veces bajando precios para poder ayudar al prójimo.

«Es mejor la buena fama que el buen perfume»

Por un ratito deja de lado la regla niveladora para decir con la frente en alto: “Hay un dicho que dice, es mejor la buena fama que el buen perfume”.

Cada 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Fontanería, para homenajear la labor de los plomeros y destacar la importancia de este oficio en la vida cotidiana, la salud y el bienestar de las personas, así como en el cuidado del medio ambiente.

Mario Cáceres se define como un técnico, porque su labor va más allá de ensamblar tubos y conectar artefactos, ya que debe capacitarse día a día para ser un experto en las diversas posibilidades que le ofrece vida. Él cuenta que su profesión es ser oficial albañil cloaquista, plomero y técnico gasista, oficio que lo lleva a levantarse con una sonrisa cada mañana.

Contacto: Mario Caceres, plomero instalador 02622- 440113