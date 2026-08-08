En el debut de Salas, Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 1, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la zona “B” del torneo Clausura 2026 de la Primera División del fútbol argentino, el cual se llevó a cabo este viernes en el estadio Bautista Gargantini, y que contó con el arbitraje de Gonzalo Pereira.

En la antesala de la cita histórica que tendrá la Lepra el próximo martes en el Maracaná, donde enfrentará a Fluminense por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el equipo de Berti primero tenía que verse las caras con Estudiantes de Río Cuarto en el Gargantini con la premisa de quedarse con los tres puntos para extender su buen presente y viajar con buenas sensaciones a Brasil.

En ese marco, los Azules salieron decididos a imponer condiciones de entrada. Con un ritmo vertiginoso, el equipo de Berti buscó poner a los cordobeses contra las cuerdas. Sin embargo, tras unos primeros minutos intensos, y a partir de una escaramuza, el conjunto visitante emparejó parcialmente el cotejo, que durante algunos pasajes tuvo cierta paridad.

Con ese escenario planteado, pese a que la iniciativa la tomó la Lepra, fue el equipo dirigido por Forestello el que tuvo las situaciones más claras. En cada aproximación al área de Bolcato -otra vez llamativamente inseguro- había peligro de gol de los visitantes.

Si el primer tiempo había carecido de vuelo futbolístico, el segundo no escapó a esa inercia. En un juego totalmente deslucido, lo poco destacado llegaba desde los pies de Maxi Salas, que hizo su debut con la camiseta de Independiente Rivadavia.

La monotonía se rompería a los 22′ cuando el árbitro Pereira señaló el punto de penal tras una mano. El encargado de cambiar la pena máxima por gol fue Alex Arce, que ajustició a Bruera, que nada pudo hacer para contener el furibundo remate del delantero.

¡LO FUSILÓ AL LOCO BRUERA! Potente remate de Álex Arce para anotar el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto.



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A partir del gol, la defensa de los cordobeses comenzó a otorgar espacios que serían aprovechados por los locales, que en cada ataque parecía que aumentarían su ventaja. Primero lo tuvo Salas, que estuvo a punto de anotar su primer gol vestido de azul. Minutos después llegaría el 2 a 0: Matías Fernández encabezó un contragolpe y le cedió el balón a Arce, que no perdonó.

¡QUÉ GOLEADOR QUE TIENE LA LEPRA MENDOCINA! Álex Arce la cruzó y selló su doblete para el 2-0 vs. Estudiantes de Río Cuarto.



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Y cuando todo indicaba que la Lepra tenía todo controlado y que transitaría un cierre de partido sin inconvenientes, un grosero error de Bolcato, a quien se le escapó una pelota dentro del área, le permitió a Alanis descontar para ponerle suspenso al final.

¡EL BLOOPER DE LA FECHA! Bolcato perdió la pelota en el aire y Alanís aprovechó para anotar el 1-2 de Estudiantes de Río Cuarto en Mendoza.



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Con este resultado, la Lepra acumula siete unidades y se encuentra tercero en la zona “B” del torneo Clausura. El próximo compromiso doméstico del equipo de Berti será ante Belgrano, en Córdoba. Antes de verse las caras con el Pirata, Independiente Rivadavia viajará a Brasil para enfrentar a Fluminense.