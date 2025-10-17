En el Coloquio de IDEA, Alfredo Cornejo apoyó las reformas de Milei y pidió consensos para sostenerlas

El gobernador Alfredo Cornejo participó del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde respaldó al Gobierno nacional de Javier Milei y propuso avanzar con una reforma fiscal integral que incentive el empleo, la inversión y las exportaciones, al tiempo que pidió “sostener las transformaciones” con consenso político.

Durante su intervención, Cornejo planteó que Argentina necesita una reforma fiscal integral que promueva el empleo, la inversión y las exportaciones, al sostener que el actual esquema “no incentiva el trabajo ni la reinversión”.

“No alcanza con lograr equilibrio fiscal. Hay que avanzar en una reforma que baje impuestos distorsivos y rediseñe el gasto público”, afirmó el mandatario mendocino.

Desde una mirada federal, Cornejo insistió en que cualquier cambio tributario debe contemplar una modificación del sistema de coparticipación nacional. “Hay provincias que dependen casi totalmente de los fondos nacionales y no tienen incentivos para promover actividad privada. En Mendoza ocurre lo contrario: necesitamos del sector privado y de impuestos locales para sostener nuestro desarrollo”, explicó.

Consultado sobre el panorama nacional, el gobernador mendocino fue claro: “Argentina necesita que al Gobierno le vaya bien en la economía y que reciba respaldo político para profundizar las reformas. Hay una oportunidad para consolidar cambios estructurales con amplio apoyo”, expresó.

En ese sentido, Cornejo destacó la importancia del Pacto de Mayo y anticipó que el Consejo de Mayo presentará el próximo 14 de diciembre un informe sobre los avances en materia de reformas estructurales.

Expuse en el 61° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, bajo el lema "Juega Argentina: a competir, producir, innovar". Compartí el panel con los gobernadores de Entre Ríos, San Juan y Chaco, en un espacio que nos permitió mostrar el trabajo que estamos haciendo desde el Consejo

En otro tramo de su exposición, el mandatario abordó los desafíos educativos, área en la que Mendoza ha sido reconocida por otras provincias. “En Mendoza modificamos la forma de enseñar a leer, escribir e interpretar textos en 2017, y recién ahora se ven los resultados en las pruebas PISA y Aprender. Los procesos educativos son largos y requieren continuidad”, señaló.

Cornejo subrayó también la necesidad de fortalecer la educación para el trabajo y la alfabetización digital, y advirtió sobre la importancia de que los sindicatos no gobiernen el sistema educativo. “Cuando eso ocurre, se distorsionan los objetivos del servicio público y se frenan los cambios necesarios”, dijo.

Para cerrar, reafirmó su compromiso con un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal, la responsabilidad institucional y la educación de calidad.

“El federalismo real se construye con provincias responsables, con equilibrio fiscal, instituciones fuertes y educación de calidad”, concluyó el gobernador mendocino.