En el cierre de campaña en Rosario, Javier Milei aseguró que “el domingo va a cambiar en serio la Argentina”

Ante la proximidad de los comicios del próximo domingo, las distintas fuerzas políticas están llevando adelante los cierres de sus campañas. En este contexto el presidente Javier Milei encabezó el acto de cierre de La Libertad Avanza en Rosario, en donde pidió que la gente vaya a votar “para defender todo el camino recorrido“. Además, aseguró que luego de las elecciones la Argentina “va a cambiar en serio“.

“O caminamos a las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista, por eso esta elección del domingo es tan importante”, expresó Milei ante una multitud reunida en el Parque España. En ese marco, sostuvo que “a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.

Durante su discurso, Milei negó que las elecciones de medio término sean “irrelevantes“, y aseguró: “Eso es lo que les quieren hacer creer los políticos; quieren fomentar la apatía. Vamos a darle vuelta las urnas“.

Una vez más, el Presidente hizo un repaso de su gestión, a la que diferenció de los gobiernos anteriores al asegurar que está “atacando de raíz todos los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza“.

“En 2023, los argentinos dijeron basta. Cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes a enfrentar los problemas de raíz, aunque fuera duro. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados, y eso lo hicimos“, expuso el Mandatario.

Sin embargo, Milei reconoció que necesita “un Congreso más sólido para continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para seguir la lucha contra la inflación y terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina“.

Ante este panorama, Milei cerró su discurso pidiendo apoyo al electorado: “Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Tienen que tener conciencia de que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad“.