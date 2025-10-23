Search
ELECCIONES 2025

En el cierre de campaña del peronismo, Emir Félix cargó contra Javier Milei y le lanzó un dardo a Alfredo Cornejo

El candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista encabezó el cierre de acto del espacio político en Mendoza. Pidió recuperar la "calidad institucional" en el Poder Legislativo y criticó la alianza entre el Gobernador y el Presidente.

Este jueves, en el Hotel Premium Tower Suites, el peronismo mendocino cerró su campaña electoral de cara a los comicios legislativos del próximo domingo con un fuerte discurso de quien encabeza la lista de candidatos a diputado nacional, Emir Félix. El ex intendente de San Rafael estuvo acompañado por los otros candidatos, tanto nacionales como provinciales, además de los intendentes peronistas.

Es bochornoso lo que sucede con algunos legisladores de La Libertad Avanza en el Congreso. Hay que recuperar la calidad institucional y el diálogo”, sostuvo Félix al abrir su intervención. En esa línea, planteó que los mendocinos “tienen la necesidad de reconstruir su fortaleza institucional”, y advirtió que “la pérdida institucional de Mendoza ha sido muy grave”.

En cuanto al plano local, el sanrafaelino aseguró que el peronismo buscará romper la mayoría que ostenta el oficialismo provincial en la Legislatura para restablecer el “equilibrio“.

Además, el candidato a diputado nacional apuntó contra el oficialismo por su estrategia durante la campaña, al asegurar que lo único que le queda es “la campaña del miedo, la campaña de descalificarnos, porque de esa manera evitan cómo explicar tener narcos en las listas, tener las dificultades que tienen en su estructura política y el desastre de la economía”.

Ellos hablan de que lo peor ya pasó, pero todos los indicadores demuestran que lo peor está por venir si no cambian el rumbo”, agregó. Y apuntó contra la gestión nacional: “Haber ganado una elección no te da derecho a destruirlo todo, a destruir la educación pública, a destruir la salud pública, a destruir todas las instituciones que forman parte de las necesidades de los argentinos”.

Durante un pasaje de su discurso, Félix le lanzó un dardo al gobernador Alfredo Cornejo, quien había dicho que “los Félix siempre fueron kirchneristas“. En ese sentido, el sanrafaelino chicaneó al mandatario provincial: “Él ya fue kirchnerista, fue alfonsinista, fue delarruista, fue macrista, fue mileísta. Y créanme…, desde el lunes no será más mileísta“.

Por otro lado, Félix volvió a rafiticar que en argentina la situación está “dificilísima“, y vaticinó un buen resultado electoral para el peronismo: “Creo que nos va a ir muy bien“.

PJCierre de campañaEmir FélixElecciones 2025Fuerza Justicialista Mendoza

