En el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron en un deslucido clásico

Este domingo, en el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz -en el marco de la 12° fecha del torneo Clausura de la Primera División del fútbol argentino- protagonizaron una nueva edición del clásico, el cual finalizó con un empate 0 a 0. El árbitro del partido fue Facundo Tello.

Con sus necesidades a cuestas, ambos equipos salieron a disputar un encuentro con el único objetivo de sumar tres puntos para salir de sus malos momentos. Es que mientras la Lepra buscaba ganar para meterse de lleno en la lucha por un puesto de clasificación a playoffs, el Tomba pena con la tabla del descenso.

En un inicio intenso pero impreciso, la Lepra tuvo la primera aproximación de peligro cuando a los 9′ Fabricio Sartori no alcanzó a empujar un balón que recorrió toda el área chica del Tomba.

El soporífero primer tiempo transcurrió sin incidencias y con situaciones de gol que brillaron por su ausencia. Para encontrar otra chance de gol hubo que esperar hasta la última jugada de los 45′ iniciales, cuando Leonard Costa dilapidó de manera increíble lo que era el 1 a 0 para los locales, luego de una extraña respuesta del arquero tombino, Franco Petroli, tras un tiro libre directo.

Apenas iniciado el segundo tiempo llegaría la primera incidencia del partido: a los 49′ el VAR llamó a Facundo Tello para que revise una falta de Tomás Bottari que el árbitro había penalizado con tarjeta amarilla. Tras revisar la acción en el monitor, el juez decidió expulsar al jugador de la Lepra, que se quedaba con diez jugadores.

En los instantes siguientes a la expulsión, el Expreso se envalentonó y comenzó a atacar con más vehemencia. A los 55′ se dio la primera gran intervención de Ezequiel Centurión, que debió estirarse para atajar un remate de media distancia.

Con el correr de los minutos, los Azules se acomodaron en el terreno e incluso -lejos de refugiarse contra su arco- intentaron lastimar al Tomba, encomendándose principalmente al desequilibrio de su capitán, el colombiano Sebastián Villa.

Cuando habían transcurrido más de 60′ desde el inicio del partido, el encuentro estuvo detenido durante unos minutos: primero por la irrupción de un niño al terreno de juego, y luego por unos aficionados que se colgaron del alambrado.

Pese a encontrarse en desventaja numérica, la Lepra dispuso de las aproximaciones más peligrosas, principalmente desde la pelota parada. La más clara fue a los 41′ cuando un cabezazo de Juan Barbieri salió apenas desviado del arco defendido por Petroli. Sobre el final, una corrida de Sebastián Villa hizo levantar a todos los aficionados leprosos de sus asientos, pero su centro recorrió toda la línea del arco sin que aparezca nadie para empujar lo que hubiera sido el 1 a 0 que les diera la victoria.

Cuando el encuentro estaba por finalizar, la Lepra recibió una pésima noticia para lo que viene: Sebastián Villa fue expulsado por doble amonestación por reaccionar a un agarrón de camiseta de Lucas Arce cuando enfilaba contra el área rival. El encuentro ya no tendría tiempo para más y finalizaría 0 a 0.

Con este resultado, Independiente Rivadavia suma 12 puntos y se encuentra en la posición 13° de la zona “A”, mientras que Godoy Cruz alcanza las 10 unidades y está penúltimo en la zona “B”. La próxima fecha, la Lepra intentará despegar cuando reciba a Banfield, mientras que el Expreso intentará hacer lo propio en su visita a Lanús.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Independiente Rivadavia (0): Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto DT: Walter Ribonetto.

Amonestados: 11′ Agustín Auzmendi (GC), 41′ Pol Fernández (GC), 47′ Tomás Bottari (IR), 63′ Nicolás Fernández (GC), 77′ Luciano Gómez (IR), 96′ Sebastián Villa (IR), 98′ Lucas Arce (GC)..

Incidencias: a los 49′, a instancias del VAR, el árbitro Facundo Tello expulsó a Tomás Bottari, de Independiente Rivadavia; a los 97′ fue expulsado en Independiente Rivadavia Sebastián Villa, por doble amonestación.

Cambios: Independiente Rivadavia: Kevin Retamar por Fabricio Sartori, Alejo Osella por Ezequiel Bonifacio, Juan Barbieri por Leonard Costa, Santiago Muñoz por Matías Fernández, Thomas Ortega por Luciano Gómez. Godoy Cruz: Daniel Barrea por Agustín Valverde, Vicente Poggi por Pol Fernández, Misael Sosa por Nicolás Fernández, Tomás Rossi por Juan Escobar, Bastian Yañez por Facundo Altamira.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Bautista Gargantini.