En El Barro vuelve con temporada 3 y se confirmaron tres estrellas del elenco

En el barro ya se prepara para su tercera temporada y promete mantener el tono intenso que la convirtió en un éxito. La producción, que forma parte del catálogo de Netflix, avanzará con nuevos episodios que ampliarán su universo narrativo.

Uno de los anuncios que más repercusión generó es el regreso de María Becerra al elenco de En el barro 3. La artista volverá a interpretar a Gladys, el personaje con el que debutó como actriz y que tuvo gran aceptación en temporadas anteriores.

El elenco principal seguirá integrado por figuras como Ana Garibaldi, Lorena Vega, Erika Sautu Riestra y Carolina Ramírez, mientras que también se espera el regreso de Juana Molina y Valentina Zenere. Ahora solo queda esperar si en los próximos meses se confirman otras actuaciones estelares en la serie argentina para seguir dando de qué hablar.

Todo sobre la serie

Detrás de cámara, el proyecto de Netflix continúa bajo la producción de Sebastián Ortega, quien ya adelantó que la nueva entrega conservará la crudeza y la tensión que caracterizan a la serie. Además, en la dirección repetirán los reconocidos Paula Hernández y Pablo Fendrik, asegurando la continuidad en el estilo y narrativa de la producción.

Además de su participación actoral, Becerra también podría volver a estar a cargo de la música, tal como ocurrió en la temporada anterior.

De esta forma, la nueva temporada de la serie llegará a las pantallas en 2027. A través de un video que publicaron en sus redes oficiales, presentaron a María Becerra como una de las actrices que se verá en futuras producciones, confirmando su presencia en En el barro 3.