“En el Barro” ¿tendrá una tercera temporada en Netflix?

Tras el estreno de su segunda entrega, “En El Barro” volvió a instalarse entre lo más visto de Netflix luego de su estreno este viernes 13 de febrero y despertó una pregunta inevitable entre los fanáticos: ¿habrá una tercera temporada? Y es que el final abierto y los nuevos conflictos que quedaron planteados alimentaron las especulaciones sobre la continuidad de la historia.

Hasta el momento, Netflix no realizó un anuncio oficial confirmando una tercera temporada. Como suele ocurrir con las producciones de la plataforma, la renovación depende del rendimiento en reproducciones, la permanencia en el ranking y la recepción del público a nivel global de “En El Barro”, en spin-off de “El marginal”.

Ahora bien, el desenlace de la segunda temporada dejó varias líneas narrativas listas para desarrollarse. Personajes centrales enfrentan escenarios que podrían expandirse en nuevos episodios, lo que sugiere que el universo de la serie todavía tiene margen para crecer.

De hecho, al cierre de la segunda temporada, mientras La Zurda enfrenta directamente a La Gringa, Solita y Nicole emprenden su propio camino hacia el futuro. En paralelo, los planes de Antín comienzan a materializarse, amenazando con la caída de la última Borges. Sin embargo, Aquino no se deja engañar por las intrigas de Sergio, quien parece destinado a un final trágico.

“En El Barro 3” a la espera de ser confirmada

Mientras tanto, los seguidores de la serie de Netflix, “En El Barro” deberán esperar una comunicación formal por parte de la plataforma. En caso de confirmarse, la producción podría tardar varios meses en entrar en rodaje, por lo que un eventual estreno no sería inmediato.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de la expectativa. El éxito reciente juega a favor, pero la decisión final está en manos de Netflix y sus métricas internas. La pregunta queda abierta: ¿continuará la historia con una tercera temporada o la segunda marcará el cierre definitivo?