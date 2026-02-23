“En el Barro” tendrá tercera temporada en Netflix con el regreso de María Becerra y Juana Molina

Netflix confirmó que “En el barro”, el drama carcelario femenino que logró posicionarse entre lo más visto, tendrá una tercera temporada. La decisión llega después del buen desempeño de su segunda entrega, que dejó varias historias abiertas y un escenario cargado de tensión.

Uno de los puntos más esperados es el regreso de María Becerra y Juana Molina, quienes no habían formado parte de la última temporada. Sus personajes retomarán tramas que quedaron inconclusas y prometen modificar el equilibrio dentro del penal.

La ficción continuará desarrollándose en la cárcel de La Quebrada, donde las internas enfrentan disputas de poder, alianzas cambiantes y conflictos que se intensificaron en el cierre anterior. Gladys “La Borges”, uno de los personajes centrales, deberá adaptarse a nuevas reglas y rivales en un entorno cada vez más hostil.

La tercera temporada aún no tiene fecha confirmada de estreno, pero ya genera expectativa entre los seguidores que esperan conocer cómo evolucionarán las historias pendientes.