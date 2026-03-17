En el aniversario del atentado a la Embajada de Israel, Milei fue categórico: “Frente al terrorismo no puede haber tregua”

Este martes, en el marco del acto por el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, el presidente Javier Milei fue tajante al afirmar que “frente al terrorismo no puede haber tregua“.

La ceremonia se realizó en el sitio donde funcionaba la sede diplomática, en el barrio porteño de Retiro, bajo el lema “La primera vez no se olvida”. Cabe recordar que el ataque de aquel 17 de marzo de 1992 dejó como saldo 29 muertos y más de 200 lesionados.

“Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad“, aseguró Milei, que además remarcó que “el ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía“.

Discurso del Presidente Javier Milei en el homenaje a las víctimas por el 34° aniversario del Atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. pic.twitter.com/OVEws3mJjk — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 17, 2026

Durante su intervención, el Presidente volvió a sentar postura al calificar al Estado de Israel como “una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra (…) Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado“.

En esa línea, Milei sostuvo que “el terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo“, e indicó que Argentina “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia“.

“Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia”, concluyó Milei.

Cabe resaltar que el Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Estas declaraciones de Milei, que reafirman una vez más su posicionamiento como aliado de Israel, llega en el momento más álgido del conflicto bélico que azota Medio Oriente, el cual enfrenta justamente a Israel -con apoyo de Estados Unidos- e Irán, desde donde incluso han llegado a amenzar a Argentina por la inclinación geopolítica del Presidente libertario.