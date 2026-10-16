En Diputados, el oficialismo buscaría incorporar el proyecto de Malvinas al temario de la sesión del miércoles

Envalentonado tras el fracaso de la oposición en el recinto de este jueves, el oficialismo planea incorporar al temario de la sesión especial del próximo miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye un régimen sancionatorio por la explotación económica no autorizada en la Islas Malvinas.

Si bien todavía hay muchos puntos para pulir, la idea de La Libertad Avanza es en principio dictaminar el martes 20 de octubre en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, y dejar listo el proyecto para ser votado al día siguiente, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas (NA) de autoridades de la Cámara baja.

De momento, el temario de la convocatoria incluye los proyectos de discapacidad, deudas familiares, ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y combate al vandalismo rural.

Sobre el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, las fuentes consultadas prácticamente descartaron la propuesta de la oposición dura para desacoplar los capítulos que hacen foco en Malvinas del resto del texto.

“Ese es el plan del kirchnerismo”, advirtieron, y subrayaron que el objetivo es sostener el proyecto en su integralidad tal cual fue concebido por el Poder Ejecutivo.

Al hacer un balance sobre la sesión opositora de este jueves, que se cayó por falta de quórum, desde la cúpula del oficialismo en Diputados se mostraron satisfechos con el trabajo realizado para desactivar la convocatoria.

“Nosotros tomamos la iniciativa con Discapacidad y Morosidad. Vamos a ir a la cancha. No le sacamos el culo a la jeringa. Lo de hoy, en cambio, era para lastimar al Gobierno. Con el fallo de la Corte y el dictamen de Propiedad Privada el tema ya estaba saldado”, explicaron.

La única espina que le quedó al oficialismo fue la postura de los diputados del cordobesismo: a excepción de Alejandra Torres, el resto dio quórum junto a la oposición dura.

“Me sorprende que hayan ido en contra nuestra. Es una provincia productiva. El DNU incluye la política de cielos abiertos, internet satelital. Se están pegando un tiro en el pie”, cuestionaron.

Al ser consultados sobre el giro copernicano del oficialismo en torno a la Ley de Tierras, pasando de la derogación a su ratificación en la Ley de Inviolabilidad privada, desde La Libertad Avanza se justificaron en el “pragmatismo”.

“No estamos blindando nada. Estamos perdiendo lo menos para cuidar lo más (el DNU). Somos pragmáticos”, contestaron.

Si bien la decisión de resucitar la Ley de Tierras a través de la ley de Propiedad Privada no fue consensuada con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en el oficialismo de Diputados confían en que la Cámara alta convalidará los cambios sin chistar. “Debería caminar en un minuto”, expresaron.

Uno de los temas que estará presente en la sesión del 21 de octubre es la ley de “Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que plasma buena parte de los beneficios que el proyecto del Presupuesto 2027, en su redacción original, venía a erradicar.

Cuando se presentó en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no terminó de confirmar si esos artículos del Presupuesto iban a ser borrados del texto para que no entraran en contradicción con el proyecto de Discapacidad del propio oficialismo.

“Va a estar bien. Estamos trabajando para que los fondos estén”, respondieron las fuentes de La Libertad Avanza sobre ese punto del Presupuesto que aún genera algunas suspicacias.

Tampoco quedó del todo claro si el dictamen de Discapacidad tiene el visto bueno de la Casa Rosada y de Patricia Bullrich, toda vez que el proyecto deberá pasar necesariamente por la Cámara alta una vez que sea votado en Diputados.

La intención del oficialismo es llevar el dictamen del Presupuesto 2027 al recinto el 18 de noviembre. De acá a fin de año también está en agenda tratar los cambios del Senado al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El Senado resolvió modificar la mayoría necesaria para remover directores, pasando de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover directores (media sanción de Diputados) a una mayoría absoluta y con el voto exclusivo de los senadores.

En teoría, Diputados solo puede aceptar los cambios o insistir con la media sanción original con una mayoría superior a la del Senado.

Sin embargo, en los pasillos de la Cámara baja citan antecedentes que avalarían una nueva modificación de la cámara iniciadora (Diputados).

“Tenemos varias opciones. Una alternativa es que Diputados pueda participar de la remoción de los directores con mayoría absoluta”, deslizaron.

“Con dos tercios podemos hacer ese cambio. Necesitaríamos hacer una alianza corporativa en Diputados. De hecho la idea nos la dieron diputados del kirchnerismo”, sostuvieron.

Con las sesiones del 21 de octubre y 18 de noviembre, sumado a una hipotética convocatoria para tratar la reforma del Banco Central, pareciera no haber más resquicios en el calendario del período ordinario para colar otros temas de agenda.

No obstante, quedaría pendiente el tratamiento de la reforma electoral, cuyo recorrido se iniciaría en algún momento en el Senado, para posteriormente aterrizar en Diputados.

Sobre los tiempos previstos para tratar esta iniciativa, las fuentes consultadas indicaron a la Agencia NA que “dependerá de cuándo lo manden del Senado”.

“Esperemos que no sea en diciembre porque nos queremos ir de vacaciones”, reconocieron.

Más allá del punto de largada del debate, en el oficialismo aseguran que en Diputados “los números están” para aprobar la reforma electoral.

“Si en el Senado se aprueba, acá en Diputados sale. Los números están”, respaldaron.

De todos modos, no se animaron a pronosticar si el Senado estará en condiciones de aprobar el proyecto, en lo que pareció un tiro por elevación a Patricia Bullrich.

“Acá en Diputados se juega con alambre de púa, cancha de tierra y pelota de trapo. El Senado es una cancha con césped cortadito como si fuera Wembley, donde todo tiene que estar perfecto”, ironizaron.

Las posibilidades de éxito de la reforma electoral estarán condicionadas a los acuerdos electorales que logren encaminarse con los aliados en cada una de las provincias.

“No existe un gran acuerdo nacional, serán acuerdos provincia por provincia. Si tienen una agenda similar a la nuestra se puede acordar”, señalaron