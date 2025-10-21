Search
2025-05-20-AR002
INSISTE EL PRESIDENTE

En diciembre, Javier Milei enviará al Congreso la “Ley Bases 2” y una nueva Ley Hojarasca

Los secretarios Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña confirmaron ante la Comisión de Presupuesto que el Ejecutivo presentará un nuevo paquete de reformas estructurales, incluyendo proyectos vinculados al Consejo de Mayo y a la desregulación del Estado.

Este martes, el gobierno de Javier Milei anunció que en diciembre enviará al Congreso una serie de iniciativas, entre las que se destacan la denominada “Ley Bases 2“, y una nueva versión de la Ley Hojarasca, que propone derogar unas 70 normas. Según adelantaron los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, el objetivo es avanzar con reformas que no fueron tratadas en las primeras versiones de las normas.

El envío de los proyectos está previsto para el 15 de diciembre, tras el recambio legislativo del 9 del mismo mes. Para esa fecha, el oficialismo confía en contar con un bloque más numeroso, pese a la pérdida de aliados del PRO y la UCR.

Durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Cacace detalló que “la Ley Bases 2 es una recopilación con cosas que quedaron en el tintero, como el caso de la ley de Juicio por Jurado y los puntos contemplados en el Consejo de Mayo“. Además, confirmó que el paquete incluirá “la Ley Hojarasca 2” y un conjunto de proyectos sobre los compromisos firmados por 18 gobernadores en Tucumán.

Alejandro Cacace anunció que en diciembre Milei enviará al Congreso la Ley Bases 2 y la Ley Hojarasca 2 (Foto: Prensa Diputados).

El funcionario aseguró que “hay prejuicio con la desregulación, y la desregulación es eliminar privilegios y barreras de acceso que tienen nuestros mercados. Argentina ha tenido durante décadas una construcción corporativa del poder“. En ese sentido, sostuvo que “el Estado se convirtió en un instrumento para la concentración económica en favor de algunas empresas” y que, a partir de las reformas impulsadas, “quienes no podían participar del mercado ahora pueden hacerlo, sean pymes o empresas que ofrezcan un bien a mejor calidad y precio“.

Cacace adelantó que las nuevas leyes también incorporarán los ejes del Consejo de Mayo, entre ellos la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público hasta el 25% del PBI, una reforma tributaria y laboral moderna, y la apertura del comercio internacional.

Por su parte, Maximiliano Fariña recordó que los pilares del programa de gobierno fueron el superávit fiscal y la desregulación. “En 30 años, el Estado argentino creció; para nosotros ese es el ajuste. Cada peso que se le quitó a los consumidores y empresas nos llevó a un país sin generación de empleo ni inversiones“, afirmó.

Fariña agregó que “haber logrado el superávit fiscal en el primer mes de gobierno tuvo como contracara una transformación del Estado y una revisión de su tamaño“. En esa línea, explicó que “se redujo en un 20% la estructura nacional, con un ahorro de 18 mil millones de pesos, y se eliminaron 400 áreas del Estado“.

El anuncio se dio en el marco de una sesión marcada por cuestionamientos opositores, luego de que el Javier Milei promulgara y suspendiera la aplicación de las leyes del Garrahan y de Universidades, como había ocurrido con la ley de Discapacidad. Diputados opositores adelantaron que buscarán reponer esas partidas en el presupuesto 2026.

