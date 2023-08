En detalle: cómo será el pago de $60 mil para los estatales en Mendoza

A diferencia de otras provincias, el gobernador Rodolfo Suarez decidió que pagará el bono de $60 mil que anunció el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

En el paquete de anuncios realizados por el funcionario el domingo último, se incluyó el pago de una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras del sector público y privado con ingresos netos menores a 400.000 pesos.

En el caso de Mendoza, una de las pocas provincias que decidió pagar la suma fija, el depósito se realizará por única vez el 14 de septiembre y no se tomará a cuenta de futuros aumentos en paritarias.

Además, ese bono alcanzará al 83% de los estatales aproximadamente, es decir, alrededor de 80.500 agentes públicos. Por estas horas comenzó a circular la versión final del decreto que avala este pago en la Casa de Gobierno.

En cuanto a los docentes, la suma se repartirá de manera proporcional. Los que tienen más de 18 horas cátedras cobrarán los $60 mil y quienes tengan menos horas cobrarán un proporcional a esa suma.

Respecto del sector privado, la ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos, convocó a los gremios a “acompañar” las medidas anunciadas por su par de Economía y les pidió su participación para “identificar a las empresas” que no cumplan con el pago del bono de 60 mil pesos para trabajadores y trabajadoras, a las que “se aplicarán multas”.



Olmos también señaló que quienes reciban el beneficio no podrán comprar dólares.



“Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa”, dijo.