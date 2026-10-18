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Dólar

En cuánto abrirá el dólar este lunes 19 de octubre en los diferentes bancos argentinos

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes. Así estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1535 en Banco Nación. Además, la semana arrancará con los bonos Globales en baja del 1,6%, el riesgo país en 648 puntos y reservas que vuelven a superar los USD 50 mil millones.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

La cotización del dólar de este lunes 19 de octubre en los distintos bancos

  • Banco Nación: $1535
  • Banco Galicia: $1530
  • Banco Macro: $1540
  • Brubank: $1529
  • Banco Supervielle: $1544
  • Banco Credicoop: $1535
  • Banco BBVA: $1544
  • Banco Santander: $1535
  • Banco Ciudad: $1530
  • Banco Patagonia: $1535
  • ICBC: $1.535

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