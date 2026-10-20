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En clave pochoclera: el misterioso mensaje que compartió Omar De Marchi

El vicepresidente de Aerolíneas Argentinas compartió una ficha técnica de cinco productos de pochoclo orgánico. La publicación llamó la atención por lo inusual del contenido.

En el estado de WhatsApp de Omar De Marchi, esta vez no hubo referencias a Javier Milei, Alfredo Cornejo ni a la política mendocina. Lo que apareció fue una ficha técnica de pochoclos orgánicos, con cinco productos, tres formatos de envase y una serie de datos destinados a la gestión logística. Pero pareciera ser un mensaje muy encriptado.

La imagen, compartida este martes, lleva el encabezado “Ficha técnica logística” y la leyenda “Parametrización WMS – Alta de artículos”. Incluye distintas variedades de la marca DeMaíz: pochoclos dulces y salados en bolsas de 25 y 50 gramos, una presentación que combina ambos sabores y un frasco de 130 gramos. También aparecen códigos de barras, cantidades por caja y formatos de empaque.

Es sabido que Omar De Marchi es un viejo zorro de la política que sabe manejar muy bien las indirectas por lo que, por qué no pensar, que la imagen tiene que ver con una compra grande pochoclo premium para algún show que está por comenzar. ¿Será por la condena a Daniel Orozco? ¿Habrá alguna sorpresa que el lujanino sabe y se relame esperando ver a sus adversarios hocicar en el barro? Vaya uno a saber.

La imagen no parece casual porque si se tratara de un error, se borra de inmediato. Y sorprende porque De Marchi viene muy escondido y con un perfil bajo casi hermético. Desde la derrota en el 2023 con La Unión Mendocina, su acercamiento a Javier Milei lo ubicó en cargos dentro del Gobierno nacional. En octubre de 2024 asumió como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas.

Mientras De Marchi redujo su presencia pública en Mendoza, el espacio que había construido comenzó a reconfigurarse. En 2025, dirigentes de La Unión Mendocina avanzaron en un armado que dejó afuera al propio De Marchi y a Daniel Orozco, una señal de que la coalición ya no funcionaba bajo el liderazgo original.

Por eso, la ficha de pochoclos aparece como una postal inesperada de un dirigente que supo estar en el centro de la escena y hoy casi no habla públicamente sobre política provincial. Quizás, lo que más le divierte por estas horas en comprar pochoclo para alguna función que esté por comenzar.

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