En Ciudad un cuidacoches cobraba el estacionamiento de manera agresiva e ilegal: terminó detenido

Un hombre que cobraba de manera ilegal y agresiva por estacionar vehículos en la esquina de Perú y Espejo, en la Ciudad de Mendoza, fue detenido durante la noche del sábado tras una denuncia realizada a través del sistema Ojos en Alerta.

Según el reporte oficial, un testigo alertó sobre la situación mediante la aplicación, lo que permitió que el Centro de Operaciones y Videovigilancia localizara al sospechoso y coordinara el envío de preventores y efectivos policiales.

Al llegar al lugar, los agentes de Preventores y de la Policía identificaron al hombre y verificaron sus antecedentes. En ese procedimiento constataron que registraba una medida judicial pendiente, por lo que fue aprehendido.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría 33, donde quedó a disposición de la Justicia.