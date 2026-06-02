En busca de inversiones: Cornejo presentó proyectos mineros y energéticos en Londres

Alfredo Cornejo continúa con su búsqueda para atraer capitales a Mendoza. Durante su estadía en Londres el gobernador encabezó una reunión en el London Stock Exchange (LSE) con Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets, con el objetivo de promover inversiones para el desarrollo energético y minero de Mendoza.

Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó el escenario de crecimiento que atraviesa la Argentina en actividades vinculadas a la energía y la minería, impulsado por la demanda internacional de minerales críticos y recursos estratégicos. En ese contexto, sostuvo que “es relevante en estos tiempos financiar proyectos que permitan aprovechar el enorme potencial de la Argentina” y remarcó que el país comenzó a desarrollar minería a gran escala vinculada a minerales como el cobre.

Cornejo también puso el foco en las condiciones geológicas de Mendoza y en las reformas impulsadas por la provincia para facilitar nuevas inversiones. “Compartimos la misma cordillera con Chile, uno de los mayores productores de cobre del mundo. Mendoza está impulsando proyectos de cobre, oro y plata y hemos modificado nuestro Código de Minería para agilizar permisos de exploración y explotación, brindando mayor previsibilidad y seguridad jurídica“, afirmó.

Por su parte, Attenborough señaló que los mercados internacionales siguen de cerca el crecimiento de proyectos energéticos y mineros asociados a la transición energética. “Tenemos un sector energético muy activo en Londres y existe un enorme interés por proyectos de petróleo, gas y minería. Estamos hablando de miles de millones de dólares que buscan oportunidades de crecimiento en distintos mercados“, sostuvo.

El representante del London Stock Exchange también destacó la experiencia de la Bolsa de Londres en el financiamiento de proyectos vinculados a recursos naturales y energía. Según explicó, los inversores mantienen interés tanto en iniciativas relacionadas con la reducción de emisiones como en aquellas vinculadas a la seguridad energética. “El mercado quiere avanzar hacia una economía de bajas emisiones, pero también entiende que la seguridad energética sigue siendo fundamental“, señaló.

La relevancia de PSJ Cobre Mendocino

Durante la reunión, Cornejo presentó especialmente el proyecto PSJ Cobre Mendocino, una de las iniciativas mineras más avanzadas de la provincia y que actualmente se encuentra en proceso de estructuración financiera. El gobernador indicó que el emprendimiento cuenta con más de cincuenta años de exploración, requiere una inversión superior a los 600 millones de dólares y fue incorporado recientemente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que le otorga estabilidad fiscal por treinta años.

En relación con este proyecto, Attenborough destacó que los inversores internacionales valoran especialmente aquellos desarrollos que cuentan con respaldo técnico y una planificación definida. “Cuando hablamos de proyectos como PSJ Cobre Mendocino, lo primero es contar con informes de reservas, estudios técnicos y una planificación concreta. Los inversores quieren comprender el potencial del proyecto y seguir sus avances de manera transparente“, afirmó.