En busca de incentivar las ventas, los mayoristas lanzaron promociones de hasta 40%: los detalles

En medio de la caída en las ventas, los supermercados mayoristas tomaron una medida para incentivar el consumo: a partir de este lunes 18 hasta el 24 de mayo tendrá lugar una nueva edición del Black Week. Según explicaron desde el sector, durante la semana habrá descuentos de hasta el 40% en los locales adheridos.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que anunció promociones en una amplia variedad de productos destinados tanto a consumidores finales como a comercios de cercanía.

Según detallaron desde la entidad, esta será la primera edición del año y contará con cerca de 200 locales adheridos en todo el país, incluyendo sucursales físicas y plataformas de venta online. Las promociones alcanzarán productos de consumo masivo como alimentos, bebidas, artículos de perfumería y limpieza.

Qué locales adhieren en Mendoza

En Mendoza participarán ocho cadenas mayoristas que concentran 43 sucursales en distintos departamentos. Entre ellas figuran Oscar David, Makro, Basualdo, Yaguar, Buj y Casa Segal, Cereales El Diamante y La Yunta.

Desde Cadam señalaron que el Black Week mayorista representa “un esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un escenario marcado por la desaceleración inflacionaria pero también por una retracción en las ventas.

Si bien el tope de descuentos anunciado alcanza el 40%, desde la cámara aclararon que cada empresa definirá qué productos incluirá en las promociones y qué porcentaje de rebaja aplicará en cada caso.

El listado completo de locales adheridos y las tiendas virtuales participantes puede consultarse a través de la web oficial de Cadam.