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En aumento: confirmaron más de 40 casos de varicela en una escuela de Tunuyán

Un importante número de casos de esta enfermedad empezó a preocupar a la comunidad educativa del departamento de Tunuyán

Hace algunos días, la escuela Ejército Argentino “ENET” de Tunuyán encendió las alarmas por la confirmación de un caso de varicela dentro de los alumnos; situación que empezó a empeorar con el paso de las jornadas. Y es que, por diversas causas, se contaría con decenas de contagiados dentro de la institución.

Contexto que provocó que el Área de Salud del Valle de Uco tuviera que salir a dar explicaciones, asegurando que hay más de 40 casos registrados en esta escuela secundaria. Siendo jóvenes de entre 15 y 17 años los que están afectados.

Una vez detectados estos casos, desde esta área se activaron los protocolos relacionados con epidemiología dispuestos por el Ministerio de Salud. Siendo así que, la escuela será desinfectada, pero sobre todo los jóvenes deberán ser aislados en sus hogares y tendrán que practicar una continua limpieza personal y del entorno.

El propio director de Salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo aseguró que no hay nada de que preocuparse, ya que son números normales para situaciones de Varicela. Aunque también recordó que los niños deben ser vacunados contra esta enfermedad.

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