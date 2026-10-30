En año electoral, un alfil de Cornejo tira toda la carne al asador para obras y asegurarse la reelección

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó los lineamientos de su presupuesto para 2027, con una proyección de superávit corriente de $18.276 millones, equivalente al 11,19% de los recursos totales. El plan financiero prevé sostener la inversión en infraestructura y asistencia social sin solicitar autorización para contraer nueva deuda.

Uno de los principales rubros será la obra pública. El Ejecutivo proyecta destinar $36.645 millones a trabajos de infraestructura, lo que representa el 22,44% del presupuesto. La partida estará orientada al mantenimiento de la infraestructura existente y a nuevas intervenciones urbanas.

Obra pública, inversión social y orden fiscal.



Esos son los tres ejes del Presupuesto 2027 que presentamos en el HCD de Godoy Cruz.



En un contexto económico complejo, decidimos administrar con responsabilidad y eficiencia cada peso de los vecinos. Esa decisión se traduce en un… pic.twitter.com/nfXTVzO63S — Diego Costarelli (@diegocostarelli) October 30, 2026

En paralelo, las áreas de Educación, Empleo, Salud y Desarrollo Social concentrarán $31.271 millones, equivalentes al 19,15% del gasto total. El Municipio anticipó que esa asignación podrá ampliarse durante el ejercicio si aumenta la demanda derivada de la situación socioeconómica.

El proyecto también contempla una reorganización de la estructura política y administrativa. El gabinete pasó de cinco a cuatro secretarías, mientras que distintas direcciones y departamentos fueron unificados. La Secretaría de Obras, por ejemplo, concentrará las áreas vinculadas con la infraestructura municipal.

En materia de personal, la administración declara 988 empleados escalafonados y 630 trabajadores contratados bajo locación de servicios. La masa salarial representa el 23,38% del presupuesto total, un indicador que el Ejecutivo considera uno de los más bajos entre los municipios mendocinos.

El intendente Diego Costarelli defendió el esquema y aseguró que la intención es reducir el gasto político sin afectar los servicios ni las obras. También remarcó que no se prevé tomar nuevos préstamos y que los compromisos de deuda anteriores representan apenas el 0,0005% de las erogaciones.

La presentación todavía deberá atravesar el tratamiento correspondiente para su aprobación. Mientras tanto, el presupuesto deja planteadas las prioridades que Costarelli busca sostener durante 2027: obra pública, asistencia social, reducción de estructuras administrativas y equilibrio de las cuentas municipales.