En 2027, Mendoza destinará más de $2 billones para Educación: cómo se distribuirán

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas de Mendoza dispondrá de un presupuesto de $2.054.269 millones para el año 2027. Según el documento presentado en la Legislatura, la mayor parte de ese monto estará destinado al área de Educación. A este presupuesto, según informó el ministro Tadeo García Zalazar, se sumarán dos líneas de financiamiento internacional.

En el desgloce presentado, Educación tiene asignados $1.859.615 millones, mientras que el área de Infancias contará con $92.022 millones y Cultura tendrá asignados $30.061 millones. Además, el plan contempla una inversión edilicia de $80.063 millones para obras nuevas, ampliaciones, equipamiento y adecuaciones energéticas.

Entre las intervenciones previstas figuran la construcción de 16 escuelas y dos hogares, ampliaciones en 14 establecimientos educativos, nuevos playones deportivos en 30 escuelas y paneles solares en 20 edificios escolares.

Según explicó García Zalazar, la provincia terminará 2026 con 24 edificios escolares nuevos y el objetivo para el año próximo es superar los 30. También anticipó que buscarán ampliar la cantidad de hogares infantiles de nueve a once.

A qué estarán destinados los fondos en Educación

Los recursos del área educativa apuntan a sostener programas de alfabetización, matemática, comprensión lectora y acompañamiento de las trayectorias escolares, además de la formación docente y la incorporación de tecnología en las aulas.

La planificación incluye iniciativas como el Programa Provincial de Alfabetización, Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática, la plataforma CUMBRE, el Sistema de Alerta Temprana y el Programa de Fortalecimiento de Trayectorias. También prevé continuar con la provisión de libros, las becas de capacitación y distintas herramientas para el trabajo pedagógico.

García Zalazar afirmó que el objetivo es “llegar al 100 por ciento de las escuelas para equiparlas con los carros tecnológicos acompañando los trayectos escolares y a los docentes para mejorar la calidad en la enseñanza y aprendizajes“. El plan contempla, además, ampliar las horas de inglés en primaria, fortalecer los Servicios de Orientación Escolar y continuar con cambios en las salas de 3 años y las secundarias.

Qué prevé el presupuesto para Infancias y Cultura

Infancias contará con $92.022 millones para sostener políticas de protección y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entre las acciones previstas figuran nuevas residencias, dispositivos de monitoreo electrónico y mejoras en las 45 residencias de cuidado alternativo, además de talleres y espacios de participación territorial.

Por su parte, Cultura tendrá $30.061 millones para el mantenimiento de espacios culturales, la preservación del patrimonio y el apoyo a la actividad artística. La planificación incluye festivales departamentales, la Feria del Libro, bibliotecas, museos, la Fiesta Nacional de la Vendimia y el impulso a las industrias creativas.

García Zalazar también indicó que se incorporarán dos líneas de financiamiento internacional, aunque la información difundida no especifica sus montos ni las condiciones.