Empresas mineras mendocinas defendieron la nueva Ley de Glaciares: “incorpora mayor claridad a criterios técnicos”

La aprobación de la reforma de la comúnmente denominada Ley de Glaciares (26.639) por parte del Congreso de la Nación sigue generando posiciones encontradas. En esta ocasión, desde la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CAMEM) salieron a respaldar la medida. En ese sentido, a través de un comunicado, las empresas mineras de Mendoza aseguraron que la adecuación normativa aporta “marcos claros y precisos” para el desarrollo de la actividad.

En el texto difundido CAMEM afirmó que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial “constituye un principio fundamental” y sostuvo que la reforma no implica cambios en el resguardo de las reservas hídricas. En esa línea, indicaron que la norma incorpora mayor claridad en definiciones y criterios técnicos, lo que permitirá una aplicación más eficiente.

En un pasaje del comunicado la cámara también señala que la adecuación “fortalece la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria”, condiciones que los empresarios consideran necesarias para el desarrollo de inversiones productivas. “Reafirmamos con convicción que es posible compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico”, expresaron.

Por otra parte, CAMEM también destaca el reconocimiento del rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional. Según indica el comunicado de la cámara, la ley otorga mayor capacidad de decisión en función de las particularidades de cada territorio.

Cabe recordar que, tras una extensa sesión que concluyó durante las primeras horas del pasado jueves 9 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 137 votos afirmativos y 111 negativos.

La nueva normativa vio luz verde en un marco de una marcada polarización: mientras el oficialismo y provincias con desarrollo minero celebraron la medida, sectores opositores y organizaciones ambientalistas advirtieron sobre un posible retroceso en la protección de reservas de agua dulce.

El comunicado completo

La Cámara Mendocina de Empresas Mineras desea expresar su apoyo a la aprobación de la adecuación de la Ley de Glaciares por parte del Congreso de la Nación.

La protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en tanto reservas estratégicas de recursos hídricos, constituye un principio fundamental que debe ser resguardado mediante marcos normativos claros y precisos, condición que se mantiene en la adecuación aprobada.

En este sentido, la normativa incorpora mayor claridad en las definiciones y criterios técnicos, contribuyendo a una mejor identificación de las geoformas que cumplen funciones hídricas relevantes y a una aplicación más eficiente de la ley, sin implicar modificaciones en la protección de las reservas hídricas.

Asimismo, se destaca el reconocimiento del rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, en línea con el sistema federal establecido por la Constitución Nacional, otorgando mayor capacidad de decisión en función de las particularidades de cada territorio.

Desde CAMEM consideramos que esta adecuación fortalece la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria, condiciones necesarias para el desarrollo de inversiones productivas bajo estándares ambientales adecuados para cualquier industria, no tan sólo para nuestra industria minera.

Reafirmamos con convicción que es posible compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, promoviendo una actividad minera moderna, responsable y sostenible