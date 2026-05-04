Emprendedores de Tupungato tienen una oportunidad para validar sus productos: cómo participar de la reunión previa

La Municipalidad de Tupungato, en conjunto con la Dirección de Economía Social de Mendoza, convocó a emprendedores y artesanos del departamento a participar de una reunión informativa que apunta a fortalecer sus proyectos. El encuentro se realizará el jueves 7 de mayo de 9 a 11 horas en el Hotel Turismo (ubicado sobre Av. Belgrano 1060) y también contará con modalidad virtual (a través de la plataforma Meet).

El objetivo central de la jornada es brindar herramientas concretas para quienes buscan presentarse ante la Comisión Evaluadora de Productos, una instancia determinante para obtener reconocimiento oficial en la provincia. Durante la actividad, el equipo técnico ofrecerá asesoramiento detallado sobre el proceso de evaluación previsto para el próximo 25 de junio (fecha clave para el sector).

Entre los contenidos que se abordarán, se destacan los requisitos formales que deben cumplir los participantes al momento de presentar sus productos. Se explicará la cantidad de piezas necesarias, las condiciones de presentación (packaging), la correcta descripción de cada producto y otros criterios fundamentales que serán evaluados por la Junta (aspectos que suelen definir el resultado final).

Desde la organización remarcaron que la propuesta busca garantizar que cada emprendedor llegue preparado y con información clara, evitando errores frecuentes que pueden dejar fuera de la evaluación a producciones con potencial. Además, se apunta a fortalecer la inserción en el circuito formal de la economía social (clave para acceder a nuevas oportunidades de comercialización).

La invitación está abierta a todas las personas interesadas en potenciar su trabajo. Participar de esta instancia puede marcar un antes y un después para quienes buscan profesionalizar sus proyectos, acceder a nuevos mercados y consolidar su desarrollo dentro de la economía social mendocina.