Empleo privado: Cornejo destacó a Mendoza como la tercera mejor del país

En un contexto económico nacional marcado por la incertidumbre y el ajuste, Mendoza logró posicionarse como la tercera jurisdicción con mejor desempeño en la generación y sostenimiento del empleo privado registrado. Así lo destacó el gobernador Alfredo Cornejo, quien subrayó que la provincia solo fue superada por los distritos traccionados por el fenómeno energético de Vaca Muerta.

El mandatario provincial realizó un balance al cumplirse dos años de gestión compartida con la administración de Javier Milei a nivel nacional. Según los datos del ranking de variación de empleo formal, Mendoza muestra una resiliencia que la diferencia de la tendencia general del país.

El dato cobra relevancia al observar el mapa federal. Mientras que la mayoría de las provincias argentinas han registrado retrocesos, en algunos casos con caídas pronunciadas en sus nóminas salariales formales, el modelo mendocino ha logrado sostener y fortalecer sus indicadores, según destacó el mandatario en X.

Claves del desempeño mendocino:

Diversificación productiva: A diferencia de las provincias patagónicas, Mendoza no depende exclusivamente de un solo recurso.

Confianza del sector privado: El gobierno provincial atribuye estos números a un empresariado dispuesto a invertir pese al escenario “desafiante”.

Rumbo político: Cornejo destacó que estos resultados son la “señal de que hay rumbo y una base productiva sólida”.

El informe deja claro que las únicas provincias que lograron superar la performance de Mendoza fueron Neuquén y Río Negro. Este fenómeno se explica por la intensa actividad en la cuenca neuquina, que funciona como un imán de inversiones y puestos de trabajo de alta remuneración.

Sin embargo, para el Ejecutivo mendocino, ser la primera provincia “no petrolera dependiente” en el ranking es un triunfo político y económico. “Mendoza continúa avanzando todos los días un paso adelante”, concluyó el gobernador, reforzando la idea de una provincia que logra despegarse de la crisis que afecta a otros grandes centros urbanos del país.