Empleados de comercio acordaron un aumento del 5% en tres tramos

Este jueves, los empleados de comercio aceptaron un acuerdo paritario que contempla un aumento salarial del 5% en tres tramos, además del pago de un bono extraordinario de $120.000. Así lo informó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) a través de un comunicado oficial. Cabe resaltar que la mejora alcanzará a cerca de 1.200.000 de trabajadores.

El entendimiento -que tendrá vigencia desde el 1 de abril– fue firmado entre FAECYS y las principales cámaras empresariales del sector, como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Según se detalló, el incremento será aplicado en tres tramos sobre las remuneraciones básicas del convenio colectivo 130/75: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y el 1,5% restante en junio. El aumento tendrá carácter remunerativo y no acumulativo.

Además, se acordó el pago de sumas fijas no remunerativas durante el período, incluyendo montos mensuales que se integran al esquema vigente y un bono total de $120.000 correspondiente al trimestre.

En referencia al entendimiento, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó que “este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable”.

Cabe resaltar que este acuerdo -que deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo- entra dentro del esquema impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca que los aumentos salariales no superen la inflación.