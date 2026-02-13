Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en marzo de 2026 según la escala oficial

En marzo de 2026, las empleadas domésticas en Argentina cobrarán sueldos que van desde aproximadamente $3.250 por hora hasta cerca de $539.700 mensuales, de acuerdo con la tarea que realicen y si el trabajo es con retiro o sin retiro. Estos valores corresponden al pago de los haberes y forman parte de la escala mínima obligatoria en todo el país.

La escala no registra aumentos recientes, por lo que se mantienen los mismos importes que en los meses anteriores, luego de que determinadas sumas no remunerativas fueran incorporadas al salario básico. Hasta que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares disponga una actualización, estos son los montos que deben utilizarse para liquidar sueldos.

Escala salarial 2026 : Valores mínimos

Supervisora

• Con retiro: alrededor de $3.895 por hora / $485.961 mensuales

• Sin retiro: alrededor de $4.254 por hora / $539.712 mensuales

Personal para tareas específicas

• Con retiro: $3.696 por hora / $452.479 mensuales

• Sin retiro: $4.039 por hora / $502.101 mensuales

Caseros/as

• $3.494 por hora / $441.807 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

• Con retiro: $3.494 por hora / $441.807 mensuales

• Sin retiro: $3.894 por hora / $490.746 mensuales

Personal para tareas generales (limpieza, cocina y mantenimiento)

• Con retiro: $3.250 por hora / $398.722 mensuales

• Sin retiro: $3.494 por hora / $441.807 mensuales

Estos importes corresponden a jornadas de hasta 48 horas semanales y representan el mínimo legal que debe abonarse.

Adicionales que se deben tener en cuenta

Además del salario básico, existen adicionales que pueden incrementar el sueldo:

Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado sobre el salario mensual o el valor por hora.

se suma un 1% por cada año trabajado sobre el salario mensual o el valor por hora. Zona desfavorable: en determinadas regiones del país se aplica un recargo del 30% sobre el salario básico.

Si la trabajadora cumple funciones correspondientes a más de una categoría, debe percibir el salario de la categoría mejor remunerada.

Hasta que se anuncie una nueva actualización oficial, estos valores continúan siendo la referencia para el pago de salarios en marzo de 2026.