Search
Instagram Facebook Twitter
sute
negociaciones

Empieza la época de paritarias y el SUTE es el primero en negociar los aumentos

El sindicato de docentes llega a las negociaciones con objetivos claros que buscarán imponer frente a la postura de la provincia

Este viernes 20 de febrero, el Gobierno de Mendoza dio inicio a uno de los procesos más esperados del año, estamos hablando de las paritarias, y los primeros en sentarse a negociar fueron los representantes del Sindicato de Trabajadores Unidos por la Educación (SUTE) que representa a todos los docentes de la provincia.

Como en cada etapa, todo la marcha se va a definir respecto a la primera oferta salarial que el Gobierno ponga sobre la mesa, lo que hará que se avance o se retroceda. Teniendo en cuenta dos puntos claves, la inflación proyectada y la recaudación provincial, además de que se sumará un tercer ítem de productividad.

Mientras que desde el sindicato llegan con la búsqueda de hacer cumplir con una recomposición salarial y una regularización de los adicionales pendientes, dos luchas que se vienen dando desde hace varios años y aún siguen en el limbo.

Ahora uno de los puntos que se tendrá que tener muy en cuenta es que, el ministro Natalio Mema aseguró que las discusiones van a estar atadas 100% a la recaudación de la provincia y esta viene bajando, por lo que no se esperan aumentos muy grandes.

ETIQUETAS:

ParitariasMendozasute

+ Noticias

negociaciones

Empieza la época de paritarias y el SUTE es el primero en negociar los aumentos

Por: Redacción NDI

justicia

Operativo cerrojo: la Policía atrapó al segundo preso que se fugó de la Alcaidía en Tunuyán

Por: Redacción NDI

Operativo

Intenso operativo en Tunuyán: recapturaron a uno de los presos que se fugó de la Alcaidía 

Por: Redacción NDI

LIBROS Y CINE

“¿Dónde estás, corazón?” de Mariana Enríquez tendrá su versión cinematográfica

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad presentó la 40ª edición de la Festa in Piazza, declarada de interés municipal

Por: Violeta Díaz Costa

Debate caliente

Reforma laboral: el voto de los diputados mendocinos y qué falta para que sea ley

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter