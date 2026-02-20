Empieza la época de paritarias y el SUTE es el primero en negociar los aumentos

Este viernes 20 de febrero, el Gobierno de Mendoza dio inicio a uno de los procesos más esperados del año, estamos hablando de las paritarias, y los primeros en sentarse a negociar fueron los representantes del Sindicato de Trabajadores Unidos por la Educación (SUTE) que representa a todos los docentes de la provincia.

Como en cada etapa, todo la marcha se va a definir respecto a la primera oferta salarial que el Gobierno ponga sobre la mesa, lo que hará que se avance o se retroceda. Teniendo en cuenta dos puntos claves, la inflación proyectada y la recaudación provincial, además de que se sumará un tercer ítem de productividad.

Mientras que desde el sindicato llegan con la búsqueda de hacer cumplir con una recomposición salarial y una regularización de los adicionales pendientes, dos luchas que se vienen dando desde hace varios años y aún siguen en el limbo.

Ahora uno de los puntos que se tendrá que tener muy en cuenta es que, el ministro Natalio Mema aseguró que las discusiones van a estar atadas 100% a la recaudación de la provincia y esta viene bajando, por lo que no se esperan aumentos muy grandes.