cristina
atentos

Empezó el juicio por los cuadernos de la corrupción y Cristina Fernández de Kirchner lo tildó de “circo”

La causa tiene involucradas a decenas de personas entre exfuncionarios y empresarios, pero el foco se encuentra en la dos veces presidente

En las últimas horas reapareció la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien hizo un posteo en la red social X tras darse inicio al juicio oral de la causa Cuadernos de la Corrupción. Donde se la acusa de haber liderado una asociación ilícita y participar de más de 200 cobros de sobornos.

Pocas horas después de la primera audiencia, la dirigente peronista publicó un extenso mensaje denunciando persecución política: “Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py”, empezó diciendo. “Este circo no tiene calendario judicial, tiene calendario político”, sumó.

La hoy condenada por la Causa Vialidad cuestionó la legitimidad de las pruebas obtenidas y de los testimonios que se consiguieron: “Llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’“.

Luego la expresidente siguió diciendo “podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular”. Aprovechando para pegarle al ministro Luis Caputo por su “segundo megaendeudamiento”.

causa cuadernos Cristina Fernández de Kirchner

